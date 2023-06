Mort Cause de Décès : Daniel Ellsberg, le dénonciateur des « Pentagon Papers », décède à l’âge de 92 ans.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Décès de Daniel Ellsberg, lanceur d’alerte sur la guerre du Vietnam

Daniel Ellsberg, célèbre lanceur d’alerte américain, est décédé d’un cancer du pancréas diagnostiqué en février. Il était entouré de sa famille. Ellsberg avait lui-même annoncé en mars qu’il ne lui restait que trois à six mois à vivre. Sa contribution à la modification de l’opinion publique américaine sur le conflit au Vietnam est considérable.

Un lanceur d’alerte célèbre

Daniel Ellsberg est devenu célèbre dans les années 1970 après avoir fait fuiter 7000 documents classifiés, les Pentagon Papers, qui révélaient les mensonges des gouvernements américains sur la guerre du Vietnam. Ces révélations ont permis de changer l’opinion des Américains sur ce conflit dévastateur. Ellsberg était un ancien analyste du département d’État et de l’agence Rand Corporation liée au Pentagone.

Une fin de vie entourée des siens

La famille d’Ellsberg a annoncé dans un communiqué que le lanceur d’alerte avait pu profiter de ses derniers mois en se faisant plaisir avec des chocolats chauds, des croissants, des gâteaux et des bagels aux graines de pavot et au saumon fumé. Il a également revu ses films préférés, notamment Butch Cassidy et le Kid.

Injonction pour empêcher la publication

En 1969, Ellsberg s’était procuré un rapport de 7000 pages sur la guerre du Vietnam, de plus en plus révolté par la situation sur place. Il avait photocopié le rapport page par page avec l’aide d’un couple d’amis. L’histoire avait abouti à la révélation des mensonges dans le New York Times puis le Washington Post, malgré une injonction de l’administration Nixon obtenue auprès d’un tribunal fédéral pour empêcher la publication au nom de la sécurité nationale.

Le Washington Post avait pris le relais malgré les risques de représailles politiques, économiques et judiciaires. L’histoire d’Ellsberg a inspiré un téléfilm américain en 2003 et un long métrage de Steven Spielberg en 2017, intitulé Le Post avec Meryl Streep et Tom Hanks.

Daniel Ellsberg a remporté le prix Olof Palme 2018 des droits de la personne. Sa contribution à la transparence et à la liberté de la presse restera dans les mémoires.