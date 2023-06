Mort Cause de Décès : Daniel Ellsberg, le dénonciateur des Pentagon Papers, décède à l’âge de 92 ans

Le célèbre lanceur d’alerte américain, Daniel Ellsberg, est décédé à l’âge de 92 ans. Ellsberg était un analyste militaire lorsqu’il a divulgué des milliers de documents classifiés sur la guerre du Vietnam aux médias américains en 1971. Ces documents, connus sous le nom de “Pentagon Papers”, ont révélé que les administrations successives des États-Unis avaient menti au public au sujet de la guerre du Vietnam. Les 7 000 pages ont montré que la guerre était impossible à gagner, contrairement aux affirmations publiques des responsables gouvernementaux. La fuite a été relatée dans le thriller hollywoodien de 2017 “The Post”, qui détaillait l’histoire mordante des coulisses de la publication des journaux.

Ellsberg a été inculpé en vertu de la loi américaine sur l’espionnage, mais l’affaire s’est terminée par une annulation du procès en 1973 après la découverte de preuves illégales par le gouvernement. Ellsberg a continué à dénoncer la guerre tout au long de sa vie, critiquant à plusieurs reprises les interventions américaines à l’étranger, en particulier en Afghanistan et en Irak. Il était également un fervent militant anti-nucléaire et a publié un tome massif sur la menace nucléaire vue de l’intérieur, intitulé « The Doomsday Machine : Confessions of a Nuclear War Planner ».

Ellsberg a annoncé en mars qu’il avait un cancer du pancréas en phase terminale et qu’il ne lui restait plus que six mois à vivre. Sa famille a annoncé sa mort en soulignant que ses derniers mois avaient été bien dépensés malgré sa maladie. Ellsberg a poursuivi son militantisme même après son diagnostic, s’adressant aux journalistes sur la menace persistante d’une guerre nucléaire, en particulier la menace posée par l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

“Daniel était un chercheur de vérité et un diseur de vérité patriotique, un militant anti-guerre, un mari, un père, un grand-père et un arrière-grand-père bien-aimés, un ami cher pour beaucoup et une source d’inspiration pour d’innombrables autres. Il manquera beaucoup à nous tous”, a déclaré sa famille.