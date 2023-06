Mort Cause de Décès : Daniel Ellsberg, le lanceur d’alerte des “Pentagon Papers”, décède à l’âge de 92 ans.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Décès de Daniel Ellsberg, le lanceur d’alerte des « Pentagon Papers »

L’Américain Daniel Ellsberg, qui a dévoilé en 1971 des documents confidentiels sur la planification de la guerre au Vietnam, les « Pentagon Papers », est mort ce vendredi 16 juin 2023, à l’âge de 92 ans, a annoncé sa famille dans un communiqué.

Un lanceur d’alerte de renommée mondiale

Daniel Ellsberg était un ancien analyste militaire et employé du département d’État américain. En 1971, il a fait passer aux médias des milliers de pages de documents confidentiels connus sous le nom de « Pentagon Papers ». Ces documents ont révélé au public américain que les gouvernements successifs avaient menti sur la guerre du Vietnam, notamment sur les actions secrètes menées par les États-Unis sur le territoire vietnamien.

Un acte courageux

L’acte de Daniel Ellsberg a été considéré comme un acte de courage, car il risquait des poursuites judiciaires pour avoir divulgué des informations classifiées. Il a été inculpé en vertu de la Loi sur l’espionnage, mais les charges ont été abandonnées en raison de violations des droits constitutionnels de la défense.

Un héros de la liberté de la presse

Daniel Ellsberg est considéré comme un héros de la liberté de la presse. Sa décision de divulguer les « Pentagon Papers » a amené les médias à se concentrer sur la guerre du Vietnam et les mensonges du gouvernement américain. Cela a également conduit à une réforme des pratiques gouvernementales en matière de classification de l’information.

Un défenseur de la paix et de la justice

Daniel Ellsberg a continué à être un défenseur de la paix et de la justice tout au long de sa vie. Il a été impliqué dans des mouvements de paix et a publié plusieurs ouvrages sur la politique étrangère américaine. En 2018, il a également été un défenseur du lanceur d’alerte Edward Snowden, qui a divulgué des informations sur le programme de surveillance de la NSA.

Le décès de Daniel Ellsberg est une perte pour les défenseurs de la liberté de la presse et de la démocratie. Sa contribution à la divulgation de la vérité sur la guerre du Vietnam a eu un impact durable sur la politique américaine et internationale. Son courage et son engagement en faveur de la justice et de la paix continueront d’inspirer les générations futures.