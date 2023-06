Mort Cause de Décès : Daniel Ellsberg, le lanceur d’alerte des « Pentagon Papers », décède à l’âge de 92 ans.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Daniel Ellsberg, le lanceur d’alerte des Pentagon Papers, est décédé à l’âge de 92 ans

Le célèbre lanceur d’alerte américain, Daniel Ellsberg, qui a divulgué en 1971 les « Pentagon Papers », des documents confidentiels sur la planification de la guerre au Vietnam, est décédé vendredi dernier à l’âge de 92 ans, suite à un cancer du pancréas diagnostiqué en février. Sa famille a annoncé sa mort dans un communiqué, affirmant qu’il était entouré de ses proches et n’avait pas souffert.

Le scandale des Pentagon Papers

Daniel Ellsberg était un ancien analyste militaire devenu célèbre pour avoir fait fuiter 7 000 documents classifiés, les « Pentagon Papers », qui ont révélé que plusieurs gouvernements américains avaient menti au public sur la guerre du Vietnam. Les documents ont montré que la guerre ne pouvait pas être gagnée par les États-Unis, contrairement aux affirmations de divers responsables américains, et que Washington avait néanmoins joué la carte de l’escalade militaire. Ces révélations ont contribué à changer l’opinion publique américaine sur le sujet et ont été considérées comme l’un des plus grands scandales politiques de l’histoire américaine.

Une fin de vie paisible

Daniel Ellsberg avait annoncé en mars être atteint d’un cancer incurable et avait indiqué qu’il ne lui restait que « trois à six mois à vivre ». Sa famille a précisé dans le communiqué que pendant ses derniers mois, il avait apprécié les petits plaisirs de la vie, tels que les chocolats chauds, les croissants, les gâteaux et les bagels aux graines de pavot et au saumon fumé. Il avait également revu plusieurs fois son film préféré, « Butch Cassidy et le Kid ». Sa mort a suscité un grand nombre d’hommages de la part de personnalités politiques et de la société civile qui ont salué son courage et son engagement en faveur de la vérité et de la transparence.

Un héritage pour les lanceurs d’alerte

La mort de Daniel Ellsberg rappelle l’importance des lanceurs d’alerte dans la défense de la démocratie et de l’intérêt public. Les révélations qu’il a faites ont permis de mettre en lumière les mensonges et les manipulations des gouvernements et ont contribué à renforcer la confiance dans la presse et dans la démocratie. Son héritage est une source d’inspiration pour les lanceurs d’alerte du monde entier qui risquent leur vie pour informer le public et défendre les valeurs de la vérité et de la justice.