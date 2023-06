Mort Cause de Décès : Daniel Ellsberg, le lanceur d’alerte des “Pentagon Papers”, décède à l’âge de 92 ans.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Le décès de Daniel Ellsberg, célèbre pour avoir dévoilé les “Pentagon Papers” en 1971

Daniel Ellsberg, l’Américain qui a divulgué en 1971 des documents confidentiels sur la planification de la guerre au Vietnam, les “Pentagon Papers”, est décédé vendredi à l’âge de 92 ans, selon un communiqué de sa famille. Il est mort d’un cancer du pancréas, qui lui avait été diagnostiqué le 17 février. Il n’a pas souffert et était entouré de sa famille bien-aimée. Ancien analyste militaire, Daniel Ellsberg était devenu célèbre au début des années 1970 après avoir fait fuiter 7 000 documents classifiés, les “Pentagon Papers”, qui révélaient que plusieurs gouvernements américains avaient menti au public sur la guerre du Vietnam. Arno Burgi / dpa / AFP – Daniel Ellsberg Ces documents révélaient notamment que, contrairement aux affirmations de divers responsables américains, la guerre du Vietnam ne pouvait pas être gagnée par les États-Unis et que Washington avait néanmoins joué la carte de l’escalade militaire. Des révélations qui ont contribué à faire changer l’opinion publique américaine sur le sujet. Daniel Ellsberg avait annoncé en mars être atteint d’un cancer incurable et avait indiqué qu’il ne lui restait que “trois à six mois à vivre”. “Des chocolats chauds, des croissants, des gâteaux, des bagels aux graines de pavot et au saumon fumé lui ont apporté un plaisir supplémentaire au cours de ses derniers mois”, a précisé sa famille dans le communiqué. “Il en a aussi profité pour revoir ses films préférés, notamment repasser à plusieurs reprises son film préféré, ‘Butch Cassidy et le Kid'”, ont-ils ajouté.

Les “Pentagon Papers”

Les “Pentagon Papers” étaient une série de documents classifiés du ministère de la Défense américain relatifs à la guerre du Vietnam. Daniel Ellsberg, qui travaillait à l’époque pour la Rand Corporation, une organisation de recherche américaine, a copié ces documents et les a transmis à plusieurs journaux, dont le New York Times et le Washington Post. Ces documents ont révélé que les gouvernements américains successifs avaient menti au public sur la guerre du Vietnam, notamment sur la stratégie militaire employée et sur les pertes subies par les forces américaines et vietnamiennes.

Ces révélations ont choqué l’opinion publique américaine et ont contribué à mettre fin à la guerre du Vietnam. Les “Pentagon Papers” ont également mené à une bataille juridique entre le gouvernement américain et les médias qui ont publié ces documents. La Cour suprême des États-Unis a finalement tranché en faveur des médias, affirmant que la liberté de la presse était protégée par le premier amendement de la Constitution américaine.

L’héritage de Daniel Ellsberg

Daniel Ellsberg a été salué comme un héros de la liberté de la presse pour avoir divulgué les “Pentagon Papers”. Son action a montré que les gouvernements ne pouvaient pas cacher la vérité au public indéfiniment et a encouragé les journalistes à poursuivre leur travail d’investigation. Les “Pentagon Papers” ont également contribué à renforcer le mouvement pacifiste aux États-Unis et ont encouragé une plus grande vigilance vis-à-vis des actions du gouvernement.

En fin de compte, Daniel Ellsberg a montré que la vérité est une arme puissante contre la tyrannie et la désinformation. Sa contribution à la liberté de la presse et à la démocratie ne sera jamais oubliée.