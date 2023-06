Mort Cause de Décès : Daniel Ellsberg, le lanceur d’alerte des “Pentagon Papers”, décède à l’âge de 92 ans.

Nécrologie – Mort cause de décès.

L’Américain Daniel Ellsberg est mort à l’âge de 92 ans

Son parcours

Daniel Ellsberg, un ancien analyste militaire du Pentagone, est connu pour avoir dévoilé en 1971 des documents confidentiels sur la guerre au Vietnam. Ces documents, connus sous le nom de « Pentagon Papers », ont révélé les mensonges du gouvernement américain sur l’implication de l’armée des États-Unis dans la guerre du Vietnam.

Ellsberg a travaillé pour le gouvernement américain pendant des années, en tant qu’analyste pour le Bureau de la Sécurité Nationale et le Pentagone. Mais il a commencé à remettre en question la guerre du Vietnam et la politique de dissimulation du gouvernement américain. Il a alors décidé de copier des milliers de pages de documents secrets sur la guerre et de les donner à des journalistes, dans le but de les rendre publics.

Son impact

La publication des « Pentagon Papers » a été un moment décisif dans l’histoire américaine. Elle a montré que le gouvernement américain avait menti sur les raisons de la guerre du Vietnam et a provoqué un profond sentiment de méfiance envers les autorités. Les révélations d’Ellsberg ont également contribué à mettre fin à la guerre du Vietnam.

Ellsberg a été accusé d’espionnage et a été poursuivi en justice par le gouvernement américain. Mais les charges ont été abandonnées en raison d’irrégularités dans le procès. Sa décision de dévoiler les « Pentagon Papers » a été saluée par de nombreux militants pour la paix et les libertés civiles, mais a également suscité la colère de certaines personnes qui estimaient qu’il avait trahi son pays.

Son héritage

Daniel Ellsberg restera dans l’Histoire comme un défenseur de la vérité et de la transparence gouvernementale. Il a montré que les gouvernements peuvent mentir au public et que la presse a un rôle crucial à jouer dans la défense de la liberté d’expression et de la démocratie.

Sa mort est une perte pour ceux qui luttent pour la transparence et la vérité, mais son héritage continuera d’inspirer les générations futures. Les « Pentagon Papers » restent un rappel important de la nécessité de remettre en question les autorités et de défendre la liberté de la presse et de l’information.