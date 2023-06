Mort Cause de Décès : Daniel Ellsberg, le lanceur d’alerte des “Pentagon Papers”, décède à l’âge de 92 ans.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Le lanceur d’alerte qui a changé l’histoire: Daniel Ellsberg

Daniel Ellsberg est un nom que tout le monde devrait connaître. Il est l’homme qui a changé le cours de l’histoire américaine en dévoilant des documents confidentiels sur la planification de la guerre au Vietnam en 1971. Ellsberg était un analyste de la défense américaine, qui a pris la décision risquée de divulguer des informations classifiées qui ont exposé les mensonges du gouvernement américain concernant la guerre du Vietnam. Cette révélation a conduit à la fin de la guerre et a changé à jamais la façon dont les Américains percevaient leur gouvernement.

La divulgation des documents confidentiels

Ellsberg a commencé à travailler pour le gouvernement américain en tant qu’analyste de la défense en 1959. Il a travaillé sur des projets tels que le programme nucléaire américain et la planification de la guerre au Vietnam. Cependant, en 1969, il a commencé à remettre en question la stratégie américaine de la guerre du Vietnam et a commencé à soutenir activement le mouvement pacifiste.

En 1971, Ellsberg a obtenu une copie de ce qui est devenu connu sous le nom de “Pentagon Papers”, une série de documents confidentiels qui ont révélé les mensonges du gouvernement américain concernant la guerre du Vietnam. Les documents ont montré que le gouvernement avait menti au public et au Congrès sur la gravité de la situation au Vietnam. Ils ont également montré que les dirigeants américains savaient depuis longtemps que la guerre ne pouvait pas être gagnée.

Les conséquences de la divulgation

Ellsberg a décidé de diffuser les documents aux médias, malgré le risque de poursuites judiciaires. Les médias ont publié des extraits des documents, provoquant un scandale national qui a révélé la vérité sur la guerre du Vietnam. Les conséquences de la divulgation ont été énormes. Le scandale a conduit à une enquête parlementaire sur la guerre, et a finalement conduit à la fin de la guerre. Les révélations d’Ellsberg ont également contribué à changer la perception des Américains sur leur gouvernement et ont renforcé l’importance de la transparence et de la liberté de la presse.

Le héros méconnu

Bien que la divulgation des Pentagon Papers soit désormais considérée comme un acte héroïque, Ellsberg a été accusé de vol et d’espionnage, et a été poursuivi par le gouvernement américain. Cependant, les charges ont été abandonnées en raison de la mauvaise conduite du gouvernement dans l’affaire. Ellsberg a depuis continué à travailler pour la transparence gouvernementale et a été un défenseur de la protection des lanceurs d’alerte. Sa contribution à l’histoire américaine ne doit pas être oubliée, et son courage et son engagement en faveur de la vérité devraient inspirer les générations futures.

Conclusion

Daniel Ellsberg est un héros méconnu de l’histoire américaine. Sa décision de divulguer des documents confidentiels sur la guerre du Vietnam a exposé les mensonges du gouvernement et a conduit à la fin de la guerre. Bien qu’il ait été poursuivi par le gouvernement américain, sa contribution à la transparence gouvernementale et à la liberté de la presse est inestimable. Ellsberg est un exemple de courage et d’engagement en faveur de la vérité, qui devrait inspirer les générations futures à poursuivre le même objectif de transparence gouvernementale et de liberté de la presse.