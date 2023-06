Mort Cause de Décès : Daniel Ellsberg, le lanceur d’alerte des «Pentagon Papers», décède à l’âge de 92 ans.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Daniel Ellsberg, lanceur d’alerte et icône de la lutte contre la guerre du Vietnam, nous a quittés

Le monde a perdu un héros de la paix et de la justice sociale avec la disparition de Daniel Ellsberg, décédé le 28 juin 2021 des suites d’un cancer du pancréas. Ellsberg était connu pour avoir divulgué les « Pentagon Papers », des documents secrets du gouvernement américain sur la guerre du Vietnam, révélant ainsi les mensonges et les manipulations du gouvernement pour justifier la poursuite de la guerre. Cette divulgation a eu un impact majeur sur l’opinion publique américaine et a contribué à mettre fin à la guerre.

Le combat pour la paix et la justice sociale

Daniel Ellsberg était un ancien analyste militaire qui avait travaillé pour le gouvernement américain pendant la guerre du Vietnam. Après avoir pris connaissance des mensonges et des manipulations du gouvernement pour justifier la poursuite de la guerre, il a décidé de divulguer les documents secrets, risquant ainsi sa carrière et sa liberté. Sa décision a été motivée par un profond sentiment de responsabilité envers la vérité et la justice.

Ellsberg a été poursuivi en justice pour avoir divulgué les documents secrets, mais les charges ont finalement été abandonnées en raison de la révélation des pratiques illégales du gouvernement pour obtenir des preuves contre lui. Sa lutte pour la vérité et la justice sociale est devenue une source d’inspiration pour de nombreux militants à travers le monde, qui ont poursuivi son combat pour la paix et la justice sociale.

L’héritage de Daniel Ellsberg

L’héritage de Daniel Ellsberg est immense. Sa décision courageuse de divulguer les documents secrets a non seulement contribué à mettre fin à la guerre du Vietnam, mais elle a également posé les bases pour la protection des lanceurs d’alerte et de la liberté de la presse. Son courage et son engagement en faveur de la vérité et de la justice sont un exemple pour tous ceux qui luttent pour un monde meilleur.

Nous ne pourrons jamais oublier Daniel Ellsberg et son combat pour la paix et la justice sociale. Sa voix et son message continueront de résonner dans nos cœurs et nos esprits, nous inspirant à poursuivre sa lutte pour un monde plus juste et plus pacifique. Nous devons continuer à défendre ses valeurs en tant que citoyens du monde, en honorant sa mémoire et en continuant son combat pour la vérité et la justice.

Conclusion

La mort de Daniel Ellsberg est une perte immense pour la communauté des militants pour la paix et la justice sociale. Cependant, son héritage vivra éternellement dans nos cœurs et nos esprits, inspirant des générations de militants à poursuivre sa lutte pour la vérité et la justice. Nous devons nous rappeler ses valeurs et ses idéaux, les défendre et les transmettre aux générations futures, afin de créer un monde plus juste et plus pacifique pour tous.