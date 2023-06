Mort Cause de Décès : Daniel Ellsberg, le lanceur d’alerte des “Pentagon Papers”, décède à l’âge de 92 ans.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Lanceur d’alerte des Pentagon Papers, Daniel Ellsberg, décède à l’âge de 92 ans

Introduction

L’Américain Daniel Ellsberg, qui est célèbre pour avoir divulgué en 1971 des documents confidentiels sur la planification de la guerre au Vietnam, les « Pentagon Papers », est décédé vendredi à l’âge de 92 ans. Ce lanceur d’alerte, qui a contribué à modifier le regard de l’opinion publique américaine sur le conflit au Vietnam, a lutté contre un cancer du pancréas.

Qui était Daniel Ellsberg ?

Daniel Ellsberg était un analyste militaire américain qui avait travaillé pour le gouvernement américain pendant de nombreuses années. Il s’était notamment occupé de la guerre du Vietnam. Toutefois, en 1971, il a décidé de divulguer des documents confidentiels qui révélaient les mensonges du gouvernement américain sur la guerre. Ces documents, connus sous le nom de « Pentagon Papers », ont été publiés par le New York Times et ont contribué à changer la perception de l’opinion publique américaine sur la guerre.

Impact des Pentagon Papers

Les Pentagon Papers ont eu un impact significatif sur la société américaine. Ils ont montré que le gouvernement américain avait menti à la population et qu’il avait délibérément caché des informations importantes sur la guerre au Vietnam. Les documents ont également révélé que la guerre était bien plus difficile et coûteuse que ce qui avait été dit publiquement. Les Pentagon Papers ont ainsi contribué à alimenter le mouvement de protestation contre la guerre et à accroître la pression sur le gouvernement américain pour mettre fin au conflit.

Héritage de Daniel Ellsberg

Daniel Ellsberg restera dans l’histoire comme un héros qui a pris le risque de divulguer des informations importantes sur la guerre au Vietnam. Sa décision a eu un impact significatif sur la société américaine et a contribué à mettre fin à un conflit qui avait duré des années. De plus, son action a ouvert la voie à d’autres lanceurs d’alerte qui ont depuis révélé des informations importantes sur les gouvernements et les entreprises.

Conclusion

Daniel Ellsberg a été un lanceur d’alerte courageux et engagé qui a changé le cours de l’histoire. Sa décision de divulguer les Pentagon Papers a eu un impact significatif sur la société américaine et a contribué à mettre fin à un conflit qui avait coûté des milliers de vies. Sa mémoire restera à jamais dans les annales de l’histoire américaine.