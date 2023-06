Mort Cause de Décès : Daniel Ellsberg, le lanceur d’alerte des “Pentagon Papers”, décède à l’âge de 92 ans.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Le lanceur d’alerte des « Pentagon Papers », Daniel Ellsberg, est mort à 92 ans

L’Américain Daniel Ellsberg est décédé à l’âge de 92 ans. Ce dernier avait dévoilé en 1971 des documents confidentiels sur la planification de la guerre au Vietnam, les « Pentagon Papers ». Cette révélation avait eu un impact majeur sur l’opinion publique et avait contribué à mettre fin à la guerre.

Selon sa famille, Ellsberg est mort d’un cancer du pancréas, diagnostiqué en février dernier. Il était entouré de sa famille bien-aimée.

Les « Pentagon Papers » étaient un ensemble de documents secrets du gouvernement américain qui révélaient la vérité sur la guerre du Vietnam. Ils avaient été commandés par le secrétaire d’État américain Robert McNamara et couvraient une période de plus de 20 ans, de 1945 à 1967.

Ellsberg, qui travaillait pour le gouvernement américain à l’époque, avait copié les documents et les avait remis à plusieurs journaux, dont le New York Times et le Washington Post. Les journaux avaient publié les documents en dépit des menaces du gouvernement américain de poursuites judiciaires.

La publication des « Pentagon Papers » avait mis en lumière les mensonges et les manipulations du gouvernement américain à propos de la guerre du Vietnam. Elle avait également révélé la vérité sur la guerre secrète menée par les États-Unis au Laos et au Cambodge.

La révélation des « Pentagon Papers » avait eu un impact considérable sur l’opinion publique américaine, qui s’était largement opposée à la guerre du Vietnam. La publication des documents avait également contribué à mettre fin à la guerre, qui avait coûté la vie à des milliers de soldats et de civils.

Ellsberg avait été poursuivi en justice pour avoir révélé des informations confidentielles, mais les charges avaient finalement été abandonnées en raison de la mauvaise conduite du gouvernement lors de l’enquête.

La mort de Daniel Ellsberg marque la fin d’une époque marquée par le courage et la détermination des lanceurs d’alerte. Sa révélation des « Pentagon Papers » a été un exemple de courage civique et de dénonciation de l’injustice. Sa contribution à la liberté de la presse et à la transparence gouvernementale a été immense et restera dans l’histoire de l’Amérique.