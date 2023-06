Mort Cause de Décès : Daniel Ellsberg, le lanceur d’alerte des Pentagon Papers, est décédé à l’âge de 92 ans.

New York – Daniel Ellsberg, le lanceur d’alerte qui a divulgué les « Pentagon Papers » sur la guerre du Vietnam – changeant la perception publique du conflit – est décédé vendredi, a annoncé sa famille. Il avait 92 ans.

Ellsberg était un analyste militaire lorsqu’il a publié des milliers de documents aux médias américains en 1971 qui ont révélé que les administrations successives des États-Unis avaient menti au public au sujet de la guerre du Vietnam.

Les 7 000 pages classifiées ont déterminé que, contrairement aux affirmations publiques des responsables du gouvernement américain, le conflit était impossible à gagner.

La fuite a été racontée dans le thriller hollywoodien de 2017 The Post, qui détaillait l’histoire mordante des coulisses de la publication des journaux.

Vie et derniers mois

Ellsberg a annoncé en mars que les médecins lui avaient dit le 17 février qu’il avait un cancer du pancréas en phase terminale et qu’il ne lui restait plus que six mois à vivre.

« Il ne souffrait pas et était entouré d’une famille aimante », ont déclaré sa femme et ses enfants dans un communiqué annonçant sa mort.

Ils ont souligné que ses derniers mois avaient été bien dépensés malgré sa maladie.

« Il était ravi de pouvoir abandonner le régime sans sel que son médecin lui avait administré pendant cinq ans », ont-ils déclaré.

« Chocolat chaud, croissants, gâteaux, bagels aux graines de pavot et saumon fumé lui ont procuré un plaisir supplémentaire ces derniers mois.

« Il a également aimé revoir ses films préférés, y compris plusieurs visionnements de son préféré de tous les temps, Butch Cassidy And The Sundance Kid, a ajouté sa femme Patricia, ses fils Robert et Michael et sa fille Mary.

Impact sur l’histoire

Le New York Times a initialement publié des extraits des Pentagon Papers jusqu’à ce que l’administration du président Richard Nixon obtienne une injonction du tribunal interdisant au journal de continuer à le faire pour des raisons de sécurité nationale. Le Washington Post a ensuite repris le flambeau.

Ellsberg a été inculpé en vertu de la loi américaine sur l’espionnage, mais l’affaire s’est terminée par une annulation du procès en 1973 après la découverte de preuves illégales par le gouvernement.

Annonçant son diagnostic le 3 mars, Ellsberg a réfléchi à ses actions qui ont changé l’histoire.

« Quand j’ai copié les Pentagon Papers en 1969, j’avais toutes les raisons de penser que je passerais le reste de ma vie derrière les barreaux », écrit-il.

« C’était un destin que j’aurais volontiers accepté si cela signifiait accélérer la fin de la guerre du Vietnam, aussi improbable que cela semblait (et était).

« Pourtant, en fin de compte, cette action – d’une manière que je n’aurais pas pu prévoir, en raison des réponses illégales de Nixon – a eu un impact sur le raccourcissement de la guerre », a ajouté Ellsberg.