Mort Cause de Décès : Daniel Ellsberg, le lanceur d’alerte des “Pentagon Papers”, est décédé à l’âge de 92 ans.

L’Américain Daniel Ellsberg, héros de la liberté de la presse, est mort à l’âge de 92 ans

L’Américain Daniel Ellsberg est décédé vendredi dernier à l’âge de 92 ans. Ancien analyste militaire, il est surtout connu pour avoir divulgué en 1971 les “Pentagon Papers”, des documents confidentiels sur la planification de la guerre du Vietnam. Cette révélation a conduit à une intense bataille juridique et médiatique, qui a finalement abouti à une décision historique de la Cour suprême, qui a renforcé la liberté de la presse et le droit du public à l’information.

Un acte de courage et de conscience

Daniel Ellsberg était alors un analyste militaire travaillant pour le gouvernement américain, qui avait accès à des documents secrets sur la guerre du Vietnam. Profondément choqué par ce qu’il a découvert, il a décidé de faire fuiter ces documents à la presse, en espérant ainsi éveiller l’opinion publique sur les mensonges et les manipulations des gouvernements successifs sur la guerre.

Cet acte de courage et de conscience a permis de révéler que plusieurs gouvernements américains avaient menti au public sur la guerre du Vietnam, qui était en réalité beaucoup plus sanglante et désastreuse que ce que l’on avait annoncé. Les “Pentagon Papers” ont ainsi mis en lumière les mensonges et les manipulations qui ont conduit à la prolongation de la guerre, et ont contribué à l’opposition grandissante du public américain à ce conflit.

Une bataille juridique et médiatique historique

La publication des “Pentagon Papers” a déclenché une intense bataille juridique et médiatique, qui a duré plusieurs mois. Le gouvernement américain a cherché à faire taire la presse, en arguant que la divulgation de ces documents mettait en danger la sécurité nationale. Mais la Cour suprême a finalement tranché en faveur de la presse, affirmant que la liberté de la presse était un droit fondamental, protégé par la Constitution américaine.

Cette décision historique a renforcé la liberté de la presse et le droit du public à l’information, et a marqué un tournant dans l’histoire du journalisme. Elle a également contribué à la chute du président Richard Nixon, qui avait cherché à faire taire Daniel Ellsberg et les journalistes qui avaient publié les “Pentagon Papers”.

Un héros de la liberté de la presse

Daniel Ellsberg restera à jamais un héros de la liberté de la presse et de la défense des droits fondamentaux. Son acte de courage et de conscience a permis de mettre en lumière les mensonges et les manipulations des gouvernements successifs sur la guerre du Vietnam, et a contribué à renforcer la démocratie et la transparence dans les institutions américaines. Sa mort est une perte immense pour tous ceux qui luttent pour la vérité et la justice.