Mort Cause de Décès : Daniel Ellsberg, le whistleblower des «Pentagon Papers», décède à l’âge de 92 ans.

L’Américain Daniel Ellsberg, qui a dévoilé les « Pentagon Papers », est mort à l’âge de 92 ans

Un acte courageux qui a changé le cours de l’histoire

Daniel Ellsberg est mort vendredi à l’âge de 92 ans. Il était surtout connu pour avoir dévoilé en 1971 les « Pentagon Papers », des documents confidentiels sur la planification de la guerre au Vietnam. Cet acte courageux a changé le cours de l’histoire et a permis de mettre en lumière les mensonges et la manipulation des gouvernements américains successifs.

Un parcours atypique et engagé

Né en 1931 à Chicago, Daniel Ellsberg a étudié à Harvard et à Cambridge avant de travailler pour le gouvernement américain. Il a notamment travaillé pour le département de la défense et pour le conseil national de sécurité. Mais c’est son expérience au Vietnam qui a profondément marqué sa vie et son engagement politique.

En 1967, il se rend au Vietnam en tant qu’observateur militaire et découvre la réalité de la guerre. Il est choqué par les mensonges et la désinformation du gouvernement américain et décide de démissionner de son poste au département de la défense. Il devient alors un militant pacifiste et un opposant farouche à la guerre au Vietnam.

Un héros de la liberté d’expression

En 1971, Daniel Ellsberg décide de dévoiler les « Pentagon Papers », des documents confidentiels qui révèlent la vérité sur la guerre au Vietnam. Il les remet à la presse, malgré les risques encourus, et déclenche ainsi un scandale sans précédent. Les révélations des « Pentagon Papers » mettent en lumière les mensonges et la manipulation des gouvernements américains successifs et contribuent à mettre fin à la guerre au Vietnam.

Daniel Ellsberg est alors poursuivi par le gouvernement américain pour espionnage et risque la prison à vie. Mais grâce à la mobilisation de l’opinion publique et à l’action de ses avocats, il est finalement acquitté. Sa lutte pour la liberté d’expression et pour la vérité reste un symbole de courage et d’engagement politique.

Un hommage unanime

La mort de Daniel Ellsberg a suscité de nombreuses réactions d’hommage et de reconnaissance. Le président américain Joe Biden a salué « un héros de la liberté d’expression », tandis que de nombreux militants et personnalités politiques ont exprimé leur admiration pour son courage et son engagement. La mort de Daniel Ellsberg est une perte pour tous ceux qui croient en la liberté, la vérité et la justice.