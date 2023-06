Mort Cause de Décès : Daniel Ellsberg, l’homme qui a révélé les Pentagon Papers, est mort à l’âge de 92 ans

Nécrologie – Mort cause de décès.

Décès de Daniel Ellsberg, le lanceur d’alerte américain qui a révélé les Pentagon Papers

L’Américain Daniel Ellsberg est décédé à l’âge de 92 ans, des suites d’un cancer du pancréas diagnostiqué en février dernier. Connu pour avoir publié en 1971 les Pentagon Papers, des documents classifiés relatifs à la guerre du Vietnam, il avait contribué à changer l’opinion publique américaine sur le sujet.

Les Pentagon Papers, une révélation sur la guerre du Vietnam

Daniel Ellsberg, ancien analyste militaire, avait divulgué pas moins de 7 000 documents classifiés qui ont révélé que plusieurs gouvernements américains avaient menti au public sur la guerre du Vietnam. Ces documents ont notamment montré que la guerre ne pouvait être gagnée par les États-Unis, contrairement aux affirmations de divers responsables américains. Malgré tout, Washington avait choisi d’escalader le conflit.

Ces révélations ont eu un impact significatif sur l’opinion publique américaine, qui a commencé à s’opposer à la guerre. Les Pentagon Papers ont également contribué à la fin de la présidence de Richard Nixon, qui avait fait pression pour que Daniel Ellsberg soit poursuivi pour espionnage.

Un dernier hommage rendu par sa famille

Déclaré en mars atteint d’un cancer en phase terminale, Daniel Ellsberg avait annoncé qu’il ne lui restait plus que trois à six mois à vivre. Sa famille a tenu à lui rendre hommage dans un communiqué, évoquant les plaisirs simples qu’il avait appréciés ces derniers mois, comme les chocolats chauds, les croissants, les gâteaux, les bagels aux graines de pavot et le saumon fumé.

Il avait également pris le temps de regarder plusieurs fois son film préféré, Butch Cassidy and the Kid. Sa famille a conclu son communiqué en soulignant qu’il était décédé entouré de ses proches et n’avait pas souffert.

La mort de Daniel Ellsberg marque la fin de la vie d’un lanceur d’alerte qui a eu le courage de révéler la vérité au public, malgré les risques pour sa propre sécurité. Sa contribution à l’histoire américaine ne sera pas oubliée.