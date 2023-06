Mort Cause de Décès : Daniel Ellsberg, whistleblower of the “Pentagon Papers,” dies at 92 in French

Nécrologie – Mort cause de décès.

L’homme derrière les “Pentagon Papers” Daniel Ellsberg décède à l’âge de 92 ans

Daniel Ellsberg, l’Américain qui a divulgué en 1971 des documents confidentiels sur la planification de la guerre au Viêt Nam, est décédé à l’âge de 92 ans, a annoncé sa famille dans un communiqué. Son action a été déterminante pour mettre fin à la guerre du Viêt Nam et a marqué l’histoire politique des États-Unis.

Les “Pentagon Papers”

Daniel Ellsberg était un ancien analyste du département de la Défense des États-Unis. En 1967, il a commencé à travailler sur une étude secrète commandée par le secrétaire à la Défense Robert McNamara, qui portait sur la guerre du Viêt Nam. Les conclusions de cette étude ont révélé que les gouvernements successifs des États-Unis avaient menti au peuple américain sur la réalité et l’ampleur de la guerre.

Les “Pentagon Papers” ont été publiés pour la première fois par le New York Times en 1971. Ils ont révélé la vérité sur la guerre au Viêt Nam, y compris des informations sur les bombardements secrets au Cambodge et au Laos. Les documents ont également montré que les présidents Lyndon B. Johnson et Richard Nixon avaient menti au public et au Congrès à propos de la guerre.

L’impact des révélations d’Ellsberg

La publication des “Pentagon Papers” a eu un impact immédiat sur la politique américaine. Les révélations ont conduit à une vague de protestations et ont renforcé l’opposition à la guerre au Viêt Nam. Les médias ont commencé à enquêter sur les mensonges du gouvernement américain et à remettre en question la politique étrangère des États-Unis.

Les révélations d’Ellsberg ont également eu un impact sur la liberté de la presse. Le gouvernement américain a tenté d’empêcher les journaux de publier les “Pentagon Papers”, arguant que cela mettrait en danger la sécurité nationale. La Cour suprême des États-Unis a finalement statué en faveur des médias, affirmant que la liberté de la presse était essentielle pour la démocratie.

L’héritage d’Ellsberg

Daniel Ellsberg était un défenseur passionné de la liberté et de la vérité. Sa décision de divulguer les “Pentagon Papers” a été motivée par sa conviction que le public avait le droit de connaître la vérité sur la guerre au Viêt Nam.

Son action a inspiré d’autres lanceurs d’alerte, tels que Chelsea Manning et Edward Snowden, qui ont révélé des informations classifiées sur les actions du gouvernement américain. Ellsberg a également continué à défendre la liberté de la presse et a soutenu des causes telles que la lutte contre la guerre en Irak.

Aujourd’hui, l’héritage d’Ellsberg est plus important que jamais. Alors que les gouvernements continuent de cacher la vérité et de limiter la liberté de la presse, il est crucial de se rappeler l’importance de la transparence et de la vérité dans une société démocratique. Daniel Ellsberg restera à jamais un défenseur de ces valeurs.