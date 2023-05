Mort Cause de Décès : Daniel Paul, l’ancien député communiste, est mort à l’âge de 79 ans.

Nécrologie – Mort cause de décès.

L’hommage à Daniel Paul, ancien député communiste de Seine-Maritime

L'homme politique est décédé mardi à l'âge de 79 ans. Il avait été conseiller municipal au Havre pendant 37 ans puis député de 1997 à 2012. Une page de l'histoire du Havre qui se tourne. L'ancien député communiste de Seine-Maritime Daniel Paul est décédé mardi dernier à l'âge de 79 ans, a annoncé samedi matin la section PCF du Havre. Il est mort après une longue maladie. Ancien instituteur, Daniel Paul était entré au conseil municipal du Havre en mars 1977 et y avait siégé pendant 37 ans. Il a ensuite été conseiller général de Seine-Maritime, conseiller régional de Haute-Normandie puis député de Seine-Maritime, de 1997 à 2012. « De sa Bretagne natale à la questure de l'Assemblée nationale en passant par ses années d'engagement au service des Havrais et des Havraises, Daniel aura marqué notre ville et ses habitants », écrit le PCF du Havre. Ajoutant : « Toute sa vie, Daniel aura transmis ses combats aux jeunes générations. Aujourd'hui, les communistes du Havre et d'ailleurs, le remercient pour sa contribution au combat pour la dignité humaine et nous inclinons devant sa mémoire. « Un homme bon et travailleur » Sébastien Jumel, actuel député de Seine-Marine, a côtoyé les élus durant sa carrière politique. Il se souvient d'un « homme bon, un homme intelligent, un homme travailleur », au micro de BFM Normandie. « C'est lui qui donne du sens au 'je n'oublie pas d'où je viens'. Il a vécu toute sa vie dans son quartier populaire du Havre, sans jamais se prendre pour ce qu'il n'était pas. Il a été un exemple pour le C'est évidemment une page de l'histoire du Havre qui se tourne », poursuit Sébastien Jumel. Le secrétaire national des communistes, Fabien Roussel, a quant à lui exprimé son « immense chagrin » après l'annonce de ce décès. « Fils de marin, Daniel a consacré sa vie à défendre le monde du travail, des ouvriers du port aux ouvriers de Renault Sandouville », a-t-il ajouté. Un dernier hommage est prévu le mardi 23 mai à 17h15, au complexe funéraire de la rue Maryse Bastié au Havre.

Un homme politique engagé

