Mort Cause de Décès : De quoi Bruno Latour est-il mort ?

De Quoi Est Mort Bruno Latour

De Quoi Est Mort Bruno Latour – Bruno Latour, éminent philosophe, sociologue et penseur français des questions écologiques, est décédé. Les Éditions La Découverte, son éditeur, ont rapporté dimanche qu’il était décédé à l’âge de 75 ans dans la nuit de samedi à dimanche.

Un hommage à Bruno Latour

Les éditions La Découverte ont appris avec tristesse le décès de Bruno Latour à Paris hier soir. L’entreprise d’édition a exprimé ses condoléances à sa “famille et ses proches” dans un communiqué. A été reconnu pour ses contributions par le prix Holberg (2013) et le prix Kyoto (2021).

Bruno Latour était un homme de terrain qui défiait toute catégorisation facile en tant que penseur. Il était une figure de proue dans le domaine de la théorie écologique. Ses œuvres, dont La Fabrique du droit, ont été écrites soit par lui seul, soit avec d’autres. Conseil d’État: Une étude ethnographique La vie de laboratoire.

Le parcours de Bruno Latour

Nous n’avons jamais été modernes et Les microbes. Bruno Latour, membre d’une dynastie de négociants en vins de Bourgogne, est né le 22 juin 1947 à Beaune (Côte-d’Or), où il a ensuite obtenu une licence de philosophie Par la suite, il devient professeur au Centre de sociologie de.

L’innovation et à l’École des Mines, où il est chargé du cours description des conflits scientifiques. Avant de se tourner vers la catastrophe environnementale, Bruno Latour s’est longtemps intéressé aux préoccupations de gestion et d’organisation de la recherche et, plus largement, à la manière dont la société élabore des.

Valeurs et des vérités. Il a lancé l’idée que les considérations écologiques sont cruciales. En 2021, il a déclaré à l’Agence France-Presse que le changement climatique et les problèmes de pandémie ont exposé durement les “classes géosociales”. Le système capitaliste s’est suicidé. Il est temps de réparer maintenant.

Les réactions à son décès

https://www.youtube.com/watch?v=endM-0Pn_yA De Quoi Est Mort Bruno Latour

Le président français Emmanuel Macron a salué ce qu’il a appelé “un esprit humaniste et pluriel, reconnu dans le monde entier avant d’être reconnu en France” dans un message en ligne. Le Premier ministre, Elisabeth Borne, a salué les efforts du philosophe, affirmant qu’il “continuera à accroître la conscience”.

Nous perdons un géant penseur pour la France, le globe et l’environnement. Nous avons perdu un ami avec une humanité exceptionnelle, un homme qui a élevé notre QI collectif et notre sens de la vitalité par ses paroles. De même, l’ancien candidat écologiste à la présidentielle Yannick Jadot s’est exprimé sur le même réseau social.

L’ancienne ministre de l’Environnement Corinne Lepage chante encore ses louanges en disant: “C’était un gars solide sur ses convictions mais ouvert à l’autre et j’ai su le respecter dans une discussion que nous avons eue”. La députée Sandrine Rousseau est intervenue en disant Immense admiration et merci cher.

Le legs de Bruno Latour

Bruno Latour, philosophe inclassable et intéressé par le travail de terrain, a reçu le prix Holberg (2013) et le prix Kyoto (2021) pour son œuvre. Ce membre fondateur de Sciences-Po a beaucoup écrit sur le thème de la gestion et de l’organisation de la recherche, ainsi que sur les.

Problèmes plus larges de la production sociale des valeurs et des faits. Il a écrit (seul ou avec d’autres) sur plus que la pensée pure de la crise climatique. L’un d’eux s’appelle “The Law Factory”. Il y a La vie de laboratoire, Nous n’avons jamais été modernes, Les Microbes et.

Une ethnographie du Conseil d’État, pour n’en nommer que quelques-uns. Paix et guerre (sur Louis Pasteur). Au Medialab de Science Po, il a également lancé une série de projets destinés à briser les murs de la communauté scientifique. Bruno Latour était un philosophe et sociologue qui défiait toute catégorisation facile. Bien connu aux États-Unis; solidement ancré dans son époque ; dédié à l’étude empirique et à l’observation de première main. Samedi soir, à l’âge de 75 ans, il est décédé.