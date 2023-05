Mort Cause de Décès : De quoi est décédé brutalement Christophe Dominici, le champion de rugby, à l’âge de 48 ans ?

Nécrologie – Mort cause de décès.

Qu’est-il arrivé à Christophe Dominici ? En 2020, le joueur du XV de France a été retrouvé inerte dans le parc de Saint-Cloud. Il aurait succombé à ses blessures après avoir fait une chute de 10 mètres de haut. Le rugbyman serait tombé du toit d’un bâtiment. Quelque temps avant le terrible incident, le sportif avait passé quelques jours en clinique pour traiter un état dépressif. À la lumière de cet élément, les forces de police auraient privilégié la piste du suicide, a rapporté Le Figaro. Une théorie à laquelle les proches de la victime refusaient d’adhérer.

Le parquet de Nanterre a ensuite demandé la réalisation d’analyses toxicologiques qui ont prouvé que Christophe Dominici n’était ni sous l’emprise d’alcool, ni sous celle de stupéfiants au moment des faits. Les tests ont seulement relevé la présence de médicaments en petite dose dans son organisme. Mais que traitait donc le sportif au moment de sa disparition ? À la suite de la reprise avortée du club de Béziers, l’ancien du XV de France aurait été pris d’une forte dépression. Le sportif se serait retrouvé dans l’incapacité de dormir, ce qui aurait entraîné des crises de paranoïa.

Après avoir perdu le sommeil, Christophe Dominici se serait retrouvé en proie à son imagination. Aussi, ce 24 novembre 2020, le sportif aurait été pris d’une crise de délire alors qu’il se trouvait au parc de Saint-Cloud. “Un de ses proches confie à L’Equipe que Christophe Dominici était grandement impacté par le manque de sommeil : il se croyait poursuivi par des hommes en uniforme et armés”, rapporte Télé 7 jours. C’est pour cette raison que le rugbyman serait monté sur le toit du bâtiment, tentant d’échapper à cette menace imaginaire, avant de faire une chute de 10 mètres de haut, qui lui fut fatale.

La mort de Christophe Dominici a suscité une vive émotion dans le monde du sport, et en particulier dans le milieu du rugby. De nombreux hommages ont été rendus à ce joueur talentueux et apprécié de tous. Sa veuve, Loretta, a elle aussi témoigné de son amour pour son mari et de sa douleur immense suite à sa disparition. Les circonstances de sa mort restent encore floues, mais les analyses toxicologiques ont écarté la piste de l’alcool et des stupéfiants. Reste à comprendre pourquoi ce sportif au parcours exceptionnel a choisi de mettre fin à ses jours. Sa disparition laisse un vide immense dans le monde du rugby et dans le cœur de tous ceux qui l’ont connu et apprécié.