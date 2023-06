Mort Cause de Décès : De quoi est décédé le premier mari de Brigitte Fossey, Jean-François Adam ?

Nécrologie – Mort cause de décès.

L’actrice Brigitte Fossey célèbre ses 77 ans

L’actrice française Brigitte Fossey célèbre son 77ème anniversaire ce jeudi 15 juin. Connue pour son rôle dans le film culte “Les Valseuses” aux côtés de Gérard Depardieu et Patrick Dewaere, elle a également tourné sous la direction de grands réalisateurs tels que Louis Malle, Claude Chabrol et Bertrand Tavernier.

Une carrière au cinéma et au théâtre

Brigitte Fossey a commencé sa carrière à l’âge de 5 ans dans le film “Jeux interdits” de René Clément. Elle a ensuite enchaîné les rôles au cinéma, mais également au théâtre, où elle a joué dans des pièces de Jean Anouilh ou encore Tennessee Williams.

Une vie marquée par la tragédie

Si Brigitte Fossey a connu une belle carrière, sa vie a également été marquée par la tragédie. En effet, elle a perdu son mari, Jean-François Adam, dans un accident de voiture en 1981. Ils avaient ensemble une fille prénommée Marie. Cette épreuve difficile a profondément marqué l’actrice, qui a mis sa carrière entre parenthèses pendant plusieurs années.

Une nouvelle histoire d’amour

Aujourd’hui, Brigitte Fossey partage la vie d’Yves Samama, un producteur de musique. Ils se sont rencontrés en 2002 et ne se sont plus quittés depuis. Si elle a connu des moments difficiles dans sa vie personnelle, l’actrice reste une grande figure du cinéma français, respectée pour son talent et sa sensibilité.

Une actrice engagée

Brigitte Fossey n’a pas seulement brillé sur les écrans, elle s’est également engagée dans de nombreuses causes. Elle est notamment ambassadrice de l’UNICEF depuis plus de 30 ans et a participé à de nombreuses actions humanitaires à travers le monde.

En somme, Brigitte Fossey est une grande dame du cinéma français, dont la carrière est jalonnée de succès et de moments difficiles. Aujourd’hui, elle peut être fière de son parcours et de son engagement pour les causes qui lui tiennent à cœur.