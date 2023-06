Mort Cause de Décès : De quoi est décédé le premier mari de Brigitte Fossey, Jean-François Adam ?

Nécrologie – Mort cause de décès.

Brigitte Fossey, star du cinéma français, célèbre son 77ème anniversaire ce jeudi 15 juin. Elle a connu une belle romance avec l’ancien assistant de François Truffaut et de Jean-Pierre Melville, Jean-François Adam. Ensemble, ils ont eu une fille, Marie Adam, en 1968. Malheureusement, lorsque leur fille n’avait que 12 ans, son père a mis fin à ses jours à l’aide d’une carabine, le 15 octobre 1980. Depuis ce drame, Brigitte Fossey a confié qu’elle pensait “à la mort tout le temps”. Elle a également indiqué regretter “certaines choses”, comme ne pas avoir été assez présente avec sa famille et ses amis.

Après le suicide de son premier mari, Brigitte Fossey a retrouvé l’amour dans les bras d’Yves Samama, un ancien dentiste. Un homme qui lui a appris à lever le pied et à se concentrer sur l’essentiel. Elle a témoigné de son admiration pour lui et de leur complicité : “Les trente ans auprès d’Yves, je ne les ai pas vus passer. Nous avons toujours des projets. J’ai beaucoup d’estime pour lui. Si je faisais trois films par an, et que j’étais peu là, il me faisait confiance, il comprenait.”

Brigitte Fossey a joué dans de nombreux films, notamment dans Le Château des Oliviers où elle a remporté un 7 d’or pour son rôle. Elle a également été décorée de l’Ordre National du Mérite et de la Légion d’honneur. Elle a travaillé toute sa vie et a marqué le cinéma français de son talent et de sa sensibilité.

Aujourd’hui, Brigitte Fossey est toujours active dans le milieu artistique. Elle a récemment participé à la série Une Belle Histoire sur France 2. Elle a également écrit plusieurs livres, dont un sur son expérience de tournage dans le film de Louis Malle, Au revoir les enfants. Elle continue de travailler comme actrice et de donner des interviews pour partager son expérience et ses réflexions sur la vie.

En somme, Brigitte Fossey a connu des hauts et des bas dans sa vie, marquée par le suicide de son premier mari. Mais elle a réussi à retrouver l’amour et à continuer sa carrière avec succès. Elle reste une figure emblématique du cinéma français, respectée et admirée pour son talent et son humanité.