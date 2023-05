Mort Cause de Décès : De quoi sont morts les héros de la série Rome et Thor ?

Nécrologie – Mort cause de décès.





Le charismatique acteur Ray Stevenson est mort ce lundi 22 mai 2023 sur l’île italienne d’Ischia. Il était âgé de 58 ans. Le site Reppublica évoque une “maladie”.

Un décès soudain

Ray Stevenson est mort. Le décès de l’acteur survient soudainement. Le comédien, qui aurait fêté ses 59 ans dans trois jours, était en effet encore sur un plateau de tournage ces derniers temps. Connu pour son interprétation de Tito Pullo dans la série Rome, Ray Stevenson est décédé, selon le quotidien italien Repubblica, ce lundi 22 mai 2023 alors qu’il avait été hospitalisé samedi après-midi. Il souffrait d’une “maladie”, rapporte le média qui n’en dit pas plus sur ce mystérieux mal. D’après Repubblica, l’état de santé du comédien se serait davantage dégradé ce matin encore, peu avant que survienne son décès.

Un acteur apprécié

Depuis quelques jours, l’acteur américain Ray Stevenson tournait Cassino on Ischia réalisé par Frank Ciota, ce qui explique sa présence sur l’île volcanique du golfe de Naples. À ce stade, peu d’informations complémentaires sur les raisons de la mort de Ray Stevenson ont fuité. Néanmoins, l’acteur laisse derrière lui une carrière notable. En plus de son rôle dans la série Rome, il a également joué dans Thor, King Arthur: Legend of the Sword, The Three Musketeers et Divergent. Sa perte est ressentie par ses fans et ses collègues de l’industrie du cinéma.