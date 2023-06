Mort Cause de Décès : Death of Ben Helfgott, Holocaust survivor and Olympic athlete, in French

Nécrologie – Mort cause de décès.

Ben Helfgott, un survivant de l’Holocauste britannique célèbre pour ses réalisations en haltérophilie et son travail de sensibilisation à l’Holocauste, est décédé à l’âge de 93 ans. Né en Pologne dans une famille juive en 1929, Helfgott a survécu aux camps de concentration de Buchenwald, Schlieben et Theresienstadt, mais a perdu presque tous ses proches dans le génocide. Il est arrivé seul au Royaume-Uni après la guerre, à l’âge de 15 ans.

En 1948, Helfgott a découvert sa passion pour l’haltérophilie après avoir vu un groupe d’hommes soulever des poids dans le parc d’Hampstead Heath. Huit ans plus tard, il était capitaine de l’équipe nationale d’haltérophilie aux Jeux Olympiques de Melbourne, où il a terminé 13ème dans la catégorie des 67,5 kg. Il a également participé aux Jeux Olympiques de Rome en 1960, terminant 18ème dans la même catégorie. En 1958, il a remporté une médaille de bronze aux Jeux du Commonwealth de Cardiff.

Malgré ses réalisations sportives, Helfgott s’est également concentré sur la sensibilisation à l’Holocauste. En 2012, il a prononcé un discours devant l’équipe de football anglaise avant sa visite du camp d’Auschwitz. Il a également travaillé avec l’association 45 Aid Society, qui soutient les rescapés de l’Holocauste, et a été fait chevalier en 2018 pour son travail de sensibilisation.

Le Premier ministre britannique, Rishi Sunak, a réagi à la nouvelle de la mort de Helfgott en saluant son héritage en disant que « Ben a survécu au pire de l’humanité. Son héritage est le triomphe ultime sur les ténèbres ». Le grand rabbin Ephraim Mirvis a salué Helfgott comme étant « l’une des personnes les plus inspirantes » qu’il ait connues.

La vie de Ben Helfgott est un témoignage poignant des horreurs de l’Holocauste, mais aussi de la résilience et de la détermination humaine. Sa passion pour l’haltérophilie et son travail de sensibilisation ont inspiré de nombreuses personnes à travers le monde. Il restera à jamais dans les mémoires en tant que survivant de l’Holocauste et athlète olympique.