Mort Cause de Décès : Death of Bernard Pignerol, founder of SOS Racisme and leader of LFI

Bernard Pignerol : un militant engagé de la gauche nous quitte

La nouvelle de la mort de Bernard Pignerol a suscité une grande tristesse chez les militants de gauche. Conseiller d’État, fondateur et vice-président du mouvement SOS Racisme de 1984 à 1993, il a été membre de la Gauche socialiste de 1988 à 2002, un courant du Parti socialiste dirigé par Jean-Luc Mélenchon. Il était également conseiller international du maire de Paris Bertrand Delanoë de 2007 à 2014.

Jean-Luc Mélenchon, avec qui il avait travaillé pendant de nombreuses années, a exprimé son émotion sur Twitter : “Ce matin, Bernard Pignerol, notre camarade, est passé dans la mort. Le cancer l’a tué. La détresse nous frappe. Il était un dirigeant et un militant essentiel du mouvement insoumis, dont il a été un des plus brillants et actifs fondateurs. Il était un compagnon et un ami essentiel pour moi et pour beaucoup d’entre nous”.

Bernard Pignerol avait été vu aux côtés de Jean-Luc Mélenchon pendant la perquisition mouvementée au siège de La France Insoumise (LFI) en octobre 2018, ce qui lui avait valu une condamnation à une amende par le tribunal correctionnel de Bobigny l’année suivante.

Une association qu’il présidait, l’Ère du peuple, prestataire de la campagne présidentielle de Jean-Luc Mélenchon en 2017, a été mise en examen pour “escroquerie et tentative d’escroquerie aggravée” et “faux et usage de faux” dans le cadre d’une enquête sur l’utilisation des fonds publics pendant la campagne du candidat LFI.

L’ancien ministre et président de SOS Racisme, Harlem Désir, a également exprimé sa tristesse sur Twitter : “Immense tristesse à l’annonce de la mort de Bernard Pignerol. Homme d’engagement, de culture, au cœur de tous les combats de la gauche”.

Bernard Pignerol était un militant engagé de la gauche, qui a consacré sa vie à la lutte contre le racisme et les inégalités. Son décès est une grande perte pour la gauche française et pour tous ceux qui luttent pour un monde plus juste et plus égalitaire.