Mort Cause de Décès : Death of Didier Berton, “L’Amour est dans le pré” candidate, crushed by his tractor in Hérault

Nécrologie – Mort cause de décès.

Le décès de Didier Berton, viticulteur et maraîcher dans l’Hérault, est une tragédie pour ses proches et les fans de l’émission d’M6, ‘L’amour est dans le pré’. Didier, âgé de 58 ans, était un candidat apprécié de la sixième saison de l’émission. Il aimait son travail et y consacrait presque tout son temps.

Didier est mort dans des circonstances tragiques. Alors qu’il bricolait son tracteur sur une de ses parcelles de vignes en espalier à Capestang, dans l’Hérault, le véhicule aurait basculé d’une terrasse et écrasé le malheureux. Des agriculteurs voisins ont immédiatement donné l’alerte après avoir entendu une explosion. Les secours n’ont rien pu faire pour Didier, gravement brûlé. Une autopsie a été ordonnée pour déterminer les circonstances précises de l’accident.

Didier avait été décoré de l’Ordre du Mérite agricole il y a quelques années, une distinction qu’il montrait avec fierté. Il avait écrit sur Facebook : “Voyez ceci représente l’équivalent de la Légion d’honneur mais dans l’agriculture. J’ai eu l’opportunité de l’avoir. C’est Napoléon qui l’a instaurée pour remercier les agriculteurs de nourrir la France. Aujourd’hui notre président vient de nous remercier ; il devrait attribuer cet ordre à tous les agriculteurs !!!!!”

M6 a réagi à la disparition de Didier sur Instagram en exprimant sa profonde tristesse : “C’est avec une profonde tristesse que nous apprenons le décès de Didier, agriculteur de la saison 6 de ‘L’amour est dans le pré’. Toute la famille ADP, M6 et les équipes de Fremantle présentent leurs plus sincères condoléances à la famille et à ses proches”.

La mort de Didier Berton est une perte pour la communauté agricole et pour tous ceux qui l’ont connu et aimé. Il aimait son travail et était fier de son métier. Sa passion pour l’agriculture était évidente et il sera regretté par tous ceux qui l’ont côtoyé.