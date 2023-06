Mort Cause de Décès : Death of former Deputy Prime Minister Vu Khoan | Politics

Nécrologie – Mort cause de décès.

Décès de l’ancien vice-Premier ministre Vu Khoan à Hanoï

Décès de l’ancien vice-Premier ministre Vu Khoan à Hanoï





L’ancien vice-Premier ministre Vu Khoan . Photo: dangcongsan.vn Hanoï (VNA) – Vu Khoan, né en 1937, ancien secrétaire du Comité central du Parti et ancien vice-Premier ministre, est décédé à 07h05 mercredi 21 juin à l’Hôpital militaire central 108, à Hanoï, après une période de grave maladie, malgré les soins dévoués du Parti, de l’Etat, de médecins ainsi que de sa famille, a annoncé le Comité pour la protection et les soins de santé des cadres centraux. Vu Khoan fut membre du Comité central du Parti des 7e, 8e, 9e mandats; secrétaire du Comité central du Parti du 9e mandat. Il assuma le poste de vice-Premier ministre du mois d’août 2002 au mois de juin 2006. Il fut député de l’Assemblée nationale des 11e et 12e législatures.

Il obtint plusieurs nobles distinctions du Parti et de l’Etat, dont l’Ordre de l’Indépendance de première classe et l’Ordre du Travail de première classe. Il reçut également des distinctions honorifiques d’autres pays tels que le Laos et le Japon.

Les informations sur les cérémonies funéraire, commémorative et d’enterrement seront annoncées après. -VNA

Le mercredi 21 juin, à Hanoï, l’ancien vice-Premier ministre Vu Khoan est décédé à l’âge de 86 ans. Il était malade depuis un certain temps et a été soigné avec dévouement par le Parti, l’Etat, les médecins ainsi que sa famille. Cependant, il n’a pas pu surmonter sa maladie et est décédé à l’Hôpital militaire central 108.

Vu Khoan avait une carrière politique remarquable. Il a été membre du Comité central du Parti lors des 7e, 8e et 9e mandats, ainsi que secrétaire du Comité central du Parti du 9e mandat. Il a également assumé le poste de vice-Premier ministre du mois d’août 2002 au mois de juin 2006. En outre, il a été député de l’Assemblée nationale des 11e et 12e législatures.

En reconnaissance de sa contribution, Vu Khoan a reçu plusieurs nobles distinctions du Parti et de l’Etat, notamment l’Ordre de l’Indépendance de première classe et l’Ordre du Travail de première classe. Il a également été honoré par d’autres pays tels que le Laos et le Japon.

Les cérémonies funéraire, commémorative et d’enterrement seront annoncées ultérieurement.