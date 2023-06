Mort Cause de Décès : Death of Philippe Pozzo Di Borgo, former boss of Pommery and “untouchable”

Nécrologie – Mort cause de décès.

Philippe Pozzo Di Borgo, ancien patron du champagne Pommery et héros du film « Intouchables », nous quitte

Philippe Pozzo Di Borgo, célèbre aristocrate corse et ancien directeur délégué du champagne Pommery, est décédé la semaine dernière. Connu du grand public pour avoir inspiré le personnage principal du film « Intouchables », il a laissé derrière lui un héritage humaniste et une philosophie de vie inspirante.

Un héritage dans le monde du champagne

Avant son accident de parapente qui l’a rendu tétraplégique, Philippe Pozzo Di Borgo a travaillé dans le monde du champagne en tant que directeur délégué du champagne Pommery. Il était le petit-fils de Robert-Jean de Vogüé, célèbre patron de Moët & Chandon, qui a fondé le groupe Moët Hennessy et le champagne Dom Pérignon. Robert-Jean de Vogüé a été un grand défenseur de la cogestion et de l’intéressement au sein de son entreprise, et son petit-fils a été inspiré par sa philosophie de travail.

Philippe Pozzo Di Borgo a également maintenu une relation étroite avec le monde du champagne tout au long de sa vie, tirant de son histoire une partie de son humanisme et de sa philosophie de la vie. En 2017, il a été honoré lors d’un dîner de gala organisé par l’Association Coteaux Caves et Maisons de Champagne Patrimoine Mondial, qui a reversé les bénéfices à l’association Simon de Cyrène, dont il était le Président d’honneur.

Un héritage humaniste

Philippe Pozzo Di Borgo a également été un fervent défenseur des personnes handicapées et des personnes malades en fin de vie. Il était ambassadeur de l’association Wheeling Around the World, qui milite pour une meilleure mobilité des personnes handicapées. Il était également parrain de l’association « Soulager mais pas tuer », qui lutte contre l’euthanasie.

En tant que Président d’honneur de l’association Simon de Cyrène, il a également été à l’origine de maisons partagées où les personnes handicapées et les personnes valides peuvent cohabiter. Ces maisons sont une réponse à l’isolement et à la solitude que peuvent ressentir les personnes handicapées dans notre société.

Une amitié à la vie à la mort

La relation que Philippe Pozzo Di Borgo a entretenue avec Abdel Yasmin Sellou, un chômeur repris de justice, est également remarquable. Sellou est devenu son auxiliaire de vie et les deux hommes ont développé une amitié à la vie à la mort, malgré leurs différences en apparence. Cette relation a inspiré le film « Intouchables », dans lequel François Cluzet a pris les traits de Philippe Pozzo Di Borgo. Le film a ému la France entière et a contribué à faire connaître l’histoire de cet homme remarquable.

Un héritage inspirant

Philippe Pozzo Di Borgo a laissé derrière lui un héritage humaniste et une philosophie de vie inspirante. Son engagement en faveur des personnes handicapées et des personnes malades en fin de vie a été remarquable, tout comme sa relation avec Abdel Yasmin Sellou. Sa vie a été un exemple pour nous tous, et il restera dans les mémoires comme un homme exceptionnel.