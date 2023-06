Mort Cause de Décès : Death of Philippe Pozzo di Borgo, who inspired the film “Intouchables”

Nécrologie – Mort cause de décès.

La vie de Philippe Pozzo di Borgo, source d’inspiration pour Intouchables

Sa vie tragique a inspiré, Intouchables (2011), l’un des grands succès cinématographiques français. Le chef d’entreprise Philippe Pozzo di Borgo est mort le 2 juin, à l’âge de 72 ans. Le septième art se souviendra que c’est l’acteur François Cluzet qui, dans une composition magistrale, lui prêta ses traits sur grand écran.

Un parcours atypique

Né en 1951 dans une famille aristocratique corse, Philippe Pozzo di Borgo est issu d’une lignée qui a marqué l’histoire de l’île de Beauté. Son grand-père, Jérôme Pozzo di Borgo, était un résistant qui a été exécuté par les Allemands en 1943. Son père, Bruno Pozzo di Borgo, était un diplomate de carrière qui a occupé plusieurs postes prestigieux à travers le monde.

Philippe Pozzo di Borgo a lui aussi embrassé une carrière diplomatique, en travaillant notamment à New York et à Londres. Mais sa vie a basculé en 1993, lorsqu’un accident de parapente l’a laissé tétraplégique. Il a alors dû réapprendre à vivre, avec l’aide de son épouse Béatrice.

Une amitié improbable

C’est cette période de sa vie qui a inspiré le film Intouchables, qui raconte l’amitié improbable entre Philippe, riche aristocrate tétraplégique, et Driss, jeune homme de banlieue fraîchement sorti de prison. Le film a connu un succès phénoménal en France et à l’étranger, remportant plusieurs prix et devenant le deuxième film français le plus vu dans le monde.

Philippe Pozzo di Borgo s’est toujours montré reconnaissant envers les réalisateurs du film, Éric Toledano et Olivier Nakache, ainsi qu’envers les acteurs François Cluzet et Omar Sy, qui ont donné vie à son histoire. Il a également créé une association, “Le Second souffle”, pour aider les personnes en situation de handicap à retrouver une vie sociale et professionnelle active.

Un homme engagé

Mais Philippe Pozzo di Borgo n’était pas seulement connu pour sa vie tragique et pour le film qui en a été inspiré. Il était également un homme engagé, qui s’est battu pour défendre les droits des personnes en situation de handicap. Il a ainsi participé à de nombreuses manifestations et conférences, pour sensibiliser l’opinion publique aux enjeux du handicap.

Il a également écrit plusieurs livres, dans lesquels il raconte son parcours et ses combats. Son premier livre, “Le Second souffle”, a été adapté au cinéma sous le titre Intouchables. Son deuxième livre, “Toujours debout”, publié en 2016, raconte la suite de son histoire, après la sortie du film.

Un héritage durable

Avec la mort de Philippe Pozzo di Borgo, c’est une figure emblématique de la lutte pour les droits des personnes en situation de handicap qui disparaît. Mais son héritage est durable, et son message continue de résonner auprès de millions de personnes à travers le monde.

Intouchables restera un film culte, qui a marqué l’histoire du cinéma français. Mais c’est avant tout l’histoire d’une amitié improbable, qui a su dépasser les barrières sociales et culturelles pour révéler l’humanité qui est en chacun de nous. C’est cela, sans doute, qui a touché le cœur de millions de spectateurs à travers le monde, et qui continue de toucher les générations à venir.