Mort Cause de Décès : Death of Yorick Jansens, photographer for Belga agency, in French

Le photographe belge Yorick Jansens décède à l’âge de 32 ans

Le monde de la photographie en Belgique est en deuil. Le photographe de presse Yorick Jansens est décédé à l’âge de 32 ans des suites d’un lymphome. Il avait travaillé pour plusieurs médias belges, notamment pour le journal Het Nieuwsblad et le magazine Knack. Un talent reconnu Yorick Jansens avait commencé sa carrière de photographe en 2013. Il avait rapidement acquis une réputation pour son talent à capturer des moments d’actualité forts. Il avait notamment couvert l’accession au trône du roi Philippe et la venue de Barack Obama en Belgique. Ses collègues témoignent de sa capacité à capter l’instant de l’action comme nul autre. Il avait également un œil pour l’utilisation des couleurs et la composition, ce qui lui permettait de revenir toujours avec de belles images. Un combattant Yorick Jansens avait été diagnostiqué d’un lymphome en 2020. Malgré cette épreuve, il s’était battu avec force et courage pendant trois ans. Lorsque les médecins lui avaient annoncé que son traitement était terminé, il avait entrepris une tournée culinaire dans plusieurs restaurants étoilés aux Pays-Bas et en Belgique. Sa disparition laisse un grand vide dans le monde de la photographie belge. Ses collègues et amis saluent son talent, sa passion et son courage face à la maladie.

Un hommage à Yorick Jansens

Les hommages se multiplient depuis l’annonce de la disparition de Yorick Jansens. De nombreux journalistes et photographes ont exprimé leur tristesse et leur admiration pour son travail. Certains ont partagé des clichés pris par Yorick Jansens, témoignant de sa capacité à saisir des moments d’actualité forts.

Les médias belges ont également rendu hommage à ce photographe talentueux et passionné. Het Nieuwsblad a consacré une page spéciale à Yorick Jansens, rappelant son parcours et ses plus belles photos. Le magazine Knack a publié un éditorial saluant sa mémoire et son travail remarquable.

La disparition de Yorick Jansens est une perte pour le monde de la photographie, mais également pour tous ceux qui ont eu la chance de le rencontrer. Son sourire, sa gentillesse et son professionnalisme resteront dans les mémoires.

Yorick Jansens laisse derrière lui une œuvre remarquable et un héritage précieux pour tous les passionnés de photographie. Sa mort est un rappel de la fragilité de la vie, mais également de la force de l’art et de la créativité.