Mort Cause de Décès : Décédé pendant une partie de pêche.

Un pêcheur est mort en pêchant dans le district de Nalgonda

Le 2 juin, un pêcheur est mort en allant à la pêche dans le centre du district de Nalgonda. Selon la police et des proches, Ambati Nagaraju, âgé de 35 ans, est décédé alors qu’il pêchait dans un étang près de sa maison à Chintalapalem.

Les circonstances du décès

Le pêcheur est allé à l’étang pour pêcher tôt le matin. Cependant, il est tombé dans l’eau et s’est noyé. Ses proches ont remarqué qu’il n’était pas rentré chez lui et ont commencé à le chercher. Son corps a été retrouvé flottant dans l’étang plus tard dans la journée.

Les réactions des proches et de la police

Les proches du pêcheur ont été choqués par sa mort soudaine. Ils ont déclaré que Nagaraju était un pêcheur expérimenté et qu’il avait pêché dans cet étang de nombreuses fois auparavant. Ils ont également affirmé que l’étang était peu profond et que Nagaraju aurait dû être capable de se sauver s’il était tombé dans l’eau.

La police a déclaré qu’une enquête avait été ouverte sur l’incident et que le corps avait été envoyé pour une autopsie. Ils ont également exhorté les pêcheurs à prendre des précautions lorsqu’ils vont pêcher, en particulier lorsqu’ils pêchent seuls.

Les dangers de la pêche

La pêche peut être un passe-temps agréable et relaxant, mais elle peut également être dangereuse si elle n’est pas pratiquée en toute sécurité. Les pêcheurs doivent être conscients des risques liés à la pêche, tels que la noyade, les blessures par des crochets et des lignes, et les maladies d’origine alimentaire.

Il est important de prendre certaines précautions avant de partir pêcher, telles que s’assurer que l’étang ou le cours d’eau est sûr et d’avoir les équipements de sécurité nécessaires. Les pêcheurs doivent également être conscients des conditions météorologiques et de l’état de l’eau, et doivent toujours pêcher avec un ami ou un membre de la famille.

Conclusion

Le décès tragique du pêcheur Ambati Nagaraju est un rappel poignant des dangers de la pêche. Il est important que les pêcheurs prennent des précautions pour garantir leur sécurité et pratique la pêche en toute sécurité. Nos pensées vont aux proches de Nagaraju en ces temps difficiles.