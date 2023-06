Mort Cause de Décès : Décès à Burnevillers : Roland Bitard est inscrit dans la nécrologie.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Roland Bitard: Un Homme de Valeur et de Courage

Roland Bitard est décédé le 30 mai à l’hôpital de Trévenans, à l’âge de 92 ans. Roland naît le 5 avril 1931 à Granvillars, 7e d’une fratrie de huit enfants. Il est élevé dans une famille modeste et travaille dès l’âge de 14 ans comme ouvrier agricole. Cependant, sa vie est marquée par des événements extraordinaires qui le poussent à devenir un homme de valeur et de courage.

La Guerre et la Déportation

En 1943, Roland Bitard est arrêté par la Gestapo alors qu’il a 12 ans. Il est torturé et emprisonné pendant plusieurs mois avant d’être libéré. Cependant, sa famille est impliquée dans la Résistance et est déportée. Roland est le seul membre de sa famille à survivre à la guerre et à la déportation. Cette expérience traumatisante marque profondément Roland et le pousse à s’engager pour la justice et la liberté.

L’Engagement Syndical et Politique

Après la guerre, Roland Bitard travaille comme ouvrier dans une usine et s’engage dans le syndicalisme. Il est élu délégué du personnel et défend les droits des travailleurs avec passion et détermination. En 1956, il rejoint le Parti Communiste Français et devient un militant politique actif. Il est élu conseiller municipal de sa commune en 1971 et occupe ce poste pendant 18 ans. Pendant cette période, il se bat pour améliorer les conditions de vie des habitants de sa commune et pour défendre les valeurs de solidarité et d’égalité.

La Lutte Contre le Racisme et l’Antisémitisme

Roland Bitard est également connu pour son engagement dans la lutte contre le racisme et l’antisémitisme. Il est membre de l’Association Nationale des Anciens Combattants et Amis de la Résistance et participe à de nombreuses manifestations contre le racisme et l’antisémitisme. Il est également membre de la Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme et s’engage pour la défense des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Un Homme de Valeur et de Courage

La vie de Roland Bitard est marquée par des événements tragiques, mais il a su surmonter ces épreuves et se battre pour les valeurs qui lui étaient chères. Il a consacré sa vie à la défense de la justice, de la liberté et de l’égalité. Il restera dans les mémoires comme un homme de valeur et de courage, un symbole de résistance et de lutte pour un monde meilleur.

Conclusion

Roland Bitard était un homme exceptionnel qui a consacré sa vie à la défense des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il a surmonté les épreuves les plus difficiles et a su rester fidèle à ses convictions malgré les obstacles. Sa vie est un exemple pour nous tous, un appel à la résistance et à la lutte pour un monde plus juste et plus humain.