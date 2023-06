Mort Cause de Décès : Décès à l’âge de 79 ans de l’acteur Gufi Paintal du Mahabharat

Nécrologie – Mort cause de décès.

L’acteur Gufi Paintal de la renommée du Mahabharat décède à 79 ans

L’industrie cinématographique indienne est en deuil avec la nouvelle du décès de l’acteur vétéran Gufi Paintal, qui est décédé à l’âge de 79 ans. Il était surtout connu pour son rôle de l’oncle de Shakuni dans la série télévisée Mahabharat. Selon les membres de sa famille, l’acteur avait été admis à l’hôpital et est décédé suite à une longue maladie.

Un acteur polyvalent

Gufi Paintal était un acteur polyvalent qui avait joué dans de nombreux films et séries télévisées indiennes. Il avait commencé sa carrière dans les années 1960 en travaillant comme assistant réalisateur. Plus tard, il avait commencé à jouer des rôles secondaires dans des films de Bollywood comme Sholay, Brahmachari et Namak Halaal. Il avait également joué des rôles comiques dans des films comme Khatta Meetha et Chashme Buddoor.

Cependant, il est surtout connu pour son rôle de Shakuni Mama dans la série télévisée Mahabharat, qui a été diffusée pour la première fois en 1988. Sa performance dans la série l’a rendu célèbre dans toute l’Inde et il est devenu un visage familier dans les foyers indiens.

Un hommage à un acteur talentueux

Après la nouvelle de la mort de Gufi Paintal, de nombreux acteurs et personnalités de l’industrie cinématographique indienne ont rendu hommage à l’acteur talentueux. Les fans ont également exprimé leur chagrin sur les réseaux sociaux en partageant des messages de condoléances et des souvenirs de son travail.

Le célèbre réalisateur de Bollywood, Karan Johar, a tweeté : “Repose en paix Gufi Paintal ji. Une carrière admirable dans le cinéma et la télévision indiens. Ta performance dans Mahabharat restera toujours gravée dans nos mémoires.”

L’acteur Anupam Kher a également tweeté : “Saddened to know about the demise of Gufi Paintal ji. He was a versatile actor who gave memorable performances in films and television. My heartfelt condolences to his family and friends.”

Un héritage durable

L’héritage de Gufi Paintal en tant qu’acteur talentueux et polyvalent restera à jamais gravé dans les mémoires des cinéphiles indiens. Sa performance dans Mahabharat restera un moment fort de sa carrière et sera toujours associée à son nom.

Il laisse derrière lui une famille endeuillée et une base de fans fidèles qui se souviendront de lui pour son talent et sa contribution à l’industrie cinématographique indienne.

Conclusion

Le décès de Gufi Paintal est une perte pour l’industrie cinématographique indienne et pour ses fans. Cependant, son héritage vivra à travers son travail et son talent qui ont inspiré et ému des millions de personnes. Nous adressons nos sincères condoléances à sa famille et à ses proches.