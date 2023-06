Mort Cause de Décès : Décès à l’âge de 92 ans de Daniel Ellsberg, le lanceur d’alerte des Pentagon Papers – RTL 5minutes

Le célèbre lanceur d’alerte américain Daniel Ellsberg est décédé vendredi à l’âge de 92 ans. Ellsberg était connu pour avoir divulgué les “Pentagon Papers”, des milliers de documents classifiés qui ont révélé que les administrations successives des États-Unis avaient menti au public sur la guerre du Vietnam.

En mars de cette année, Ellsberg avait annoncé qu’il avait un cancer du pancréas en phase terminale et qu’il ne lui restait plus que six mois à vivre. Sa famille a déclaré qu’il était entouré d’une famille aimante et qu’il avait passé ses derniers mois à profiter de ses plats préférés, ainsi que de ses films préférés, dont plusieurs visionnements de “Butch Cassidy et le Sundance Kid”.

La fuite des “Pentagon Papers”

Ellsberg était un analyste militaire lorsque, en 1971, il a publié des milliers de documents aux médias américains qui ont révélé que les responsables du gouvernement américain avaient menti au public sur la guerre du Vietnam. Les 7 000 pages classifiées ont montré que le conflit était impossible à gagner, contrairement aux affirmations publiques des responsables du gouvernement américain.

La fuite a changé la perception publique du conflit et a été relatée dans le thriller hollywoodien de 2017, “The Post”, qui détaillait l’histoire mordante des coulisses de la publication des journaux. Le New York Times a publié des extraits jusqu’à ce que l’administration Nixon obtienne une injonction du tribunal interdisant au journal de continuer à le faire pour des raisons de sécurité nationale. Le Washington Post a ensuite repris le flambeau.

La poursuite d’Ellsberg

Ellsberg a été inculpé en vertu de la loi américaine sur l’espionnage, mais l’affaire s’est terminée par une annulation du procès en 1973 après la découverte de preuves illégales par le gouvernement. La fuite des “Pentagon Papers” a établi un précédent important en matière de liberté de la presse et de la divulgation d’informations classifiées.

Ellsberg a été salué comme un chercheur de vérité et un diseur de vérité patriotique, et son décès est une perte pour ceux qui défendent la transparence et la responsabilité dans les gouvernements et les institutions. Sa famille a déclaré qu’il manquera beaucoup à tous ceux qui l’ont connu.