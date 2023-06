Mort Cause de Décès : Décès d’Adoum Tchamaymi, coordinateur du FNDJT, lors des affrontements dans le Tibesti au Tchad.

Nécrologie – Mort cause de décès.

La guerre entre l’armée et les rebelles dans le nord du Tchad

Après une semaine de violents affrontements dans le secteur de Wour, dans la province du Tibesti, dans le nord du Tchad, les bilans contradictoires des deux camps ont finalement été clarifiés. Le Front de la nation pour la démocratie et la justice (FNDJT), un mouvement rebelle qui lutte contre le gouvernement tchadien depuis sa création en 2017, a reconnu avoir perdu plusieurs de ses responsables, dont son coordinateur Adoum Tchamaymi.

Une semaine de combats acharnés

Les combats ont éclaté la semaine dernière dans le nord du Tchad, une région qui est depuis longtemps le théâtre de tensions entre les forces gouvernementales et les groupes rebelles. Selon les autorités, l’armée a lancé une vaste offensive contre les positions du FNDJT dans la région de Wour, à la frontière avec la Libye.

Les combats ont été particulièrement violents, avec des échanges de tirs nourris et des attaques de part et d’autre. Les deux camps ont donné des bilans contradictoires, mais il est désormais confirmé que plusieurs responsables du FNDJT ont été tués au cours des affrontements, dont Adoum Tchamaymi, le coordinateur du mouvement.

Le FNDJT perd son coordinateur

L’annonce de la mort d’Adoum Tchamaymi a été confirmée par le mouvement rebelle, qui a toutefois assuré que cela n’avait pas entamé sa détermination à poursuivre la lutte contre le gouvernement tchadien. Le FNDJT a également reconnu avoir perdu plusieurs autres responsables au cours des combats de la semaine dernière.

Cette perte est un coup dur pour le FNDJT, qui avait réussi à se faire un nom dans la région ces dernières années. Le coordinateur du mouvement était considéré comme un leader charismatique et avait joué un rôle important dans la création et la consolidation du FNDJT.

Des tensions persistantes dans le nord du Tchad

Ces dernières années, le nord du Tchad a été le théâtre de nombreux affrontements entre les forces gouvernementales et les groupes rebelles. Les tensions sont souvent liées à des questions de marginalisation économique et politique de la région, ainsi qu’à des rivalités ethniques et tribales.

Malgré les efforts du gouvernement pour pacifier la région, les groupes rebelles continuent de mener des attaques sporadiques contre les forces de l’ordre et les populations civiles. Cette nouvelle offensive de l’armée contre le FNDJT montre que les tensions dans la région sont encore loin d’être résolues.

Conclusion

La mort du coordinateur du FNDJT, Adoum Tchamaymi, est un coup dur pour le mouvement rebelle, qui perd là l’un de ses leaders charismatiques. Malgré tout, le FNDJT a assuré que cela n’entamait pas sa détermination à poursuivre la lutte contre le gouvernement tchadien. Les tensions dans le nord du Tchad sont donc toujours vives, et la région reste un foyer de conflits et de violences.