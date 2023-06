Mort Cause de Décès : Décès d’Alain Touraine, le sociologue, annoncé par sa fille Marisol

Nécrologie – Mort cause de décès.

Le sociologue Alain Touraine s’éteint à l’âge de 97 ans

Le sociologue français Alain Touraine, figure emblématique de la sociologie contemporaine, est décédé vendredi à Paris à l’âge de 97 ans. Sa fille, Marisol Touraine, ancienne ministre de la Santé, a annoncé la nouvelle à l’Agence France-Presse.

Une carrière exceptionnelle

Alain Touraine, né le 3 août 1925 à Hermanville-sur-Mer, en Normandie, a consacré sa vie à l’étude des mouvements sociaux, de la démocratie et de la modernité. Il est considéré comme l’un des sociologues les plus influents de sa génération.

Il a étudié la philosophie et la sociologie à l’Université de Paris, où il a obtenu un doctorat en 1950. Il a ensuite enseigné dans plusieurs universités françaises, notamment à l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS) et à l’Université Paris-Descartes.

Alain Touraine a publié de nombreux ouvrages qui ont marqué l’histoire de la sociologie. Parmi ses œuvres les plus importantes figurent “La Conscience ouvrière”, publiée en 1963, “La Société post-industrielle”, publiée en 1969, et “Le Retour de l’acteur”, publiée en 1984.

Un engagement politique et social

Alain Touraine a également été un acteur engagé de la vie politique et sociale en France. Il a participé à la fondation du Parti socialiste unifié en 1960 et a été membre du Parti socialiste à partir de 1985.

Il a également été un ardent défenseur des droits de l’homme et de la démocratie. Il a ainsi été membre de la Ligue française pour la défense des droits de l’homme et du citoyen et a participé à la fondation de l’Observatoire international des prisons.

Un héritage durable

Alain Touraine laisse derrière lui un héritage intellectuel considérable. Sa théorie de l’acteur social, qui met en avant le rôle de l’individu dans les mouvements sociaux, a profondément influencé la sociologie contemporaine.

Ses travaux ont également contribué à la réflexion sur les enjeux sociaux et politiques de la mondialisation, de la technologie et de la démocratie.

L’annonce de sa disparition a suscité de nombreuses réactions, saluant l’importance de son œuvre et de son engagement.

En somme, Alain Touraine a marqué son époque en tant que sociologue, penseur et citoyen engagé. Son héritage intellectuel et moral restera durablement ancré dans l’histoire de la sociologie et de la pensée politique.