Mort Cause de Décès : Décès d’Alain Touraine, sociologue renommé, à l’âge de 97 ans.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Alain Touraine, sociologue et intellectuel de gauche, décède à l’âge de 97 ans

Alain Touraine, sociologue et intellectuel français de gauche, est décédé ce vendredi à 3h30 à Paris. Il avait 97 ans.

Un parcours exceptionnel

Né en 1925 à Hermanville-sur-Mer dans le Calvados, Alain Touraine a commencé sa carrière comme consultant en entreprise avant de se tourner vers la sociologie. Il a notamment travaillé sur les mouvements sociaux et les transformations de la société française.

Alain Touraine a également été un acteur politique important de la gauche française. Il a participé à la création du Parti Socialiste Unifié (PSU) en 1960 et a été membre du Parti Socialiste (PS) dans les années 1980. Il a également été proche de François Mitterrand et a conseillé le président sur les questions sociales.

Une pensée critique et engagée

Alain Touraine était connu pour sa pensée critique et engagée en faveur des mouvements sociaux et des classes populaires. Il a publié de nombreux ouvrages, dont “La conscience ouvrière” en 1963, “Production de la société” en 1973 et “Critique de la modernité” en 1992.

Ses travaux ont largement influencé la sociologie contemporaine en France et dans le monde. Il était notamment connu pour sa théorie de l’acteur social, qui met en avant le rôle des individus dans la transformation de la société.

Un hommage unanime

La mort d’Alain Touraine a suscité de nombreuses réactions de la part de personnalités politiques et intellectuelles. Le Premier ministre Jean Castex a salué “un grand sociologue et un homme engagé”, tandis que la maire de Paris Anne Hidalgo a évoqué “un grand humaniste”.

De son côté, le sociologue et philosophe Edgar Morin a rendu hommage à un “ami et compagnon de route” qui a “cherché à comprendre les mouvements sociaux pour mieux les accompagner”.

Alain Touraine laisse derrière lui une oeuvre importante et une pensée critique qui ont marqué la sociologie et la politique française. Sa disparition est une perte pour le monde intellectuel et pour tous ceux qui luttent pour une société plus juste et plus égalitaire.