Mort Cause de Décès : Décès d’Albert Koulmann à Herbitzheim.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Albert Koulmann: un Homme Exceptionnel

Le 8 juin dernier, à l’âge de 75 ans, Albert Koulmann s’est éteint à Sarreguemines. Ce grand monsieur, établi à Herbitzheim, est né le 26 avril 1948 à Sarrebourg et a marqué la vie de nombreux habitants de sa région natale.

Un Homme Engagé

Albert Koulmann était un homme engagé et investi dans la vie associative de sa commune. Son dévouement pour les autres était remarquable, et il n’a jamais hésité à donner de son temps pour aider son prochain. Il était très apprécié dans sa communauté pour sa générosité et sa bienveillance.

Un Passionné de la Nature

Passionné de nature, Albert Koulmann était un fervent défenseur de l’environnement. Il a toujours prôné le respect de la nature et a participé activement à de nombreuses campagnes de sensibilisation pour la préservation de la faune et de la flore de sa région. Il était également un grand amateur de randonnées et de promenades en forêt.

Un Homme de Valeurs

Albert Koulmann était un homme de valeurs, attaché à la famille et à la tradition. Il était très fier de ses racines alsaciennes et transmettait avec joie son amour pour sa région. Il était également très attaché aux valeurs de respect, de tolérance et d’entraide.

Un Homme Discret

Malgré son engagement et son investissement dans la vie associative de sa commune, Albert Koulmann était un homme discret. Il ne recherchait pas la reconnaissance et ne cherchait pas à être sous les projecteurs. Il agissait simplement avec générosité et bienveillance, sans rien attendre en retour.

Un Homme Regretté

La disparition d’Albert Koulmann a laissé un grand vide dans la vie de sa famille, de ses amis et de tous ceux qui l’ont connu. Son dévouement pour les autres, sa passion pour la nature et ses valeurs d’entraide et de respect resteront à jamais gravés dans les mémoires de ceux qui ont eu la chance de croiser sa route.

Albert Koulmann était un homme exceptionnel, un exemple pour tous. Il laisse derrière lui un héritage précieux, qui continuera d’inspirer les générations futures.