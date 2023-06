Mort Cause de Décès : Décès d’Andrea Arrabito, professeur de 97 ans à Mussoi: Une Perte à Pleurer

Nécrologie – Mort cause de décès.

Le monde scolaire de Belluno pleure la perte du Professeur Andrea Arrabito

Sa vie professionnelle Professeur de sciences naturelles jusqu’au début des années 1990, date à laquelle il a pris sa retraite, Andrea Arrabito est décédé il y a quelques jours à son domicile de Mussoi, à l’âge de 97 ans. Après avoir obtenu son diplôme en sciences naturelles, il a enseigné dans de nombreuses écoles de la province de Belluno. D’Auronzo à Lorenzago, d’Agordo à Longarone. Il a également été directeur par intérim. Il passe ses dernières années d’enseignement d’abord à l’institut de Calvi et enfin à l’école Renier di Mier, où il termine sa carrière. Sa passion pour l’enseignement Ouverte à tous, l’école d’Andrea Arrabito a représenté sa vie. Parmi les bancs de l’école et parmi ses élèves bien-aimés, il a passé la majeure partie de sa vie. Mais il la transmet également à son fils Antonio qui, suivant en partie les traces de son père, enseigne à l’institut de Calvi. Sa femme Giuseppina Schembri était également une enseignante qui a travaillé tout au long de sa carrière au collège. Son impact sur la communauté de Belluno Personne connue et respectée dans la ville, Andrea Arrabito a formé des centaines, voire des milliers d’étudiants Belluno dans sa longue carrière. Et sa mémoire restera sûrement indélébile dans le cœur de plusieurs de ses élèves. Sa femme Giuseppina, ses enfants Antonio et Loredana, son gendre Stefano et sa nièce bien-aimée Giulia pleurent sa mort. Et tous ceux qui l’ont connu. Les funérailles Le rite funéraire aura lieu le mardi après-midi à 15h en l’église paroissiale de Mussoi. A la fin des funérailles, le cercueil continuera jusqu’au cimetière de Cusighe. La famille remercie «pour les soins affectueux prodigués à leur être cher, le médecin traitant Dr Francesca Ebo, les dames Ljuba et Tatiana, la Croix Bleue et en particulier l’infirmière Valter».

Le monde scolaire de Belluno perd un grand professeur et une figure respectée de la communauté. La passion d’Andrea Arrabito pour l’enseignement a touché la vie de nombreuses personnes, et sa mémoire continuera de vivre à travers ses élèves et sa famille bien-aimée.