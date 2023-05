Mort Cause de Décès : Décès d’Andy Rourke, bassiste et co-fondateur des Smiths.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Très mauvaise nouvelle pour les fans des Smiths : le décès d’Andy Rourke

Les fans des Smiths ont reçu une triste nouvelle ce mois-ci. Le bassiste du groupe, Andy Rourke, est décédé à l’âge de 59 ans après un long combat contre le cancer. C’est une grande perte pour la musique, car Rourke était l’un des musiciens les plus influents de la scène new wave.

Un membre clé des Smiths

Andy Rourke est né à Manchester en 1964 et a commencé à jouer de la basse dès l’âge de 11 ans. Il a rejoint les Smiths en 1982, peu de temps après la formation du groupe, et a joué sur tous les albums du groupe jusqu’à sa séparation en 1987. Rourke était connu pour sa technique de jeu unique, qui mélangeait des lignes de basse mélodiques avec des rythmes funky et des notes aiguës.

Une carrière post-Smiths

Après la séparation des Smiths, Rourke a poursuivi une carrière musicale en solo et a également travaillé avec d’autres artistes. Il a collaboré avec Ian Brown, le chanteur de Stone Roses, sur son album solo “Unfinished Monkey Business” en 1998, et a également joué avec le groupe de rock alternatif Sinead O’Connor. En 2005, Rourke a rejoint le groupe de rock alternatif D.A.R.K., qui comprenait également la chanteuse Dolores O’Riordan de The Cranberries.

Un espoir de réunion des Smiths détruit

Les fans des Smiths ont longtemps espéré une réunion du groupe, mais cela semble de moins en moins probable après la mort d’Andy Rourke. Les membres du groupe ont eu des relations tendues depuis leur séparation en 1987, et le chanteur Morrissey a souvent critiqué les autres membres du groupe dans les médias. Cependant, les fans continuent d’espérer une réunion, même si cela ne sera plus jamais la même chose sans Andy Rourke.

Un hommage à un musicien talentueux

Le décès d’Andy Rourke est une grande perte pour la musique, mais son héritage perdurera à travers sa musique et son influence sur la scène new wave. Les fans des Smiths et de la musique en général se souviendront de Rourke comme d’un musicien talentueux et innovant qui a contribué à façonner le son de la musique alternative des années 80.

Conclusion

Le décès d’Andy Rourke est une triste nouvelle pour les fans des Smiths et de la musique en général. Rourke était un musicien talentueux et innovant qui a contribué à façonner le son de la musique alternative des années 80. Bien qu’une réunion des Smiths ne soit plus possible, les fans continueront de se souvenir de Rourke comme d’un membre clé du groupe et d’un musicien influent de la scène new wave.