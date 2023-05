Mort Cause de Décès : Décès d’Andy Rourke, le bassiste des Smiths, à l’âge de 59 ans des suites d’un cancer.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Le monde de la musique est en deuil suite au décès d’Andy Rourke, le bassiste du groupe de rock britannique The Smiths, à l’âge de 59 ans. Johnny Marr, l’ex-guitariste des Smiths, a annoncé la triste nouvelle sur son compte Twitter, en précisant qu’Andy Rourke était décédé d’un cancer du pancréas après une longue maladie.

The Smiths est un groupe culte qui s’est formé en 1982 à Manchester, dans le nord de l’Angleterre. Le groupe a connu un grand succès dans les années 1980 avec son album “The Queen is Dead”, sorti en 1986. Malgré les inimitiés et les litiges sur la répartition de leurs droits d’auteur, Andy Rourke et Johnny Marr ont réussi à maintenir leur amitié intacte.

Andy Rourke était connu pour son talent de musicien exceptionnel et sa gentillesse. Il laisse derrière lui un héritage musical inoubliable et de nombreux fans éplorés. Les musiciens et les fans du monde entier ont exprimé leur tristesse et leur soutien à la famille et aux proches d’Andy Rourke.

L’annonce de la mort d’Andy Rourke a suscité des réactions émouvantes sur les réseaux sociaux. Beaucoup ont témoigné de leur admiration pour sa musique et leur respect pour sa personnalité bienveillante. Les fans des Smiths ont également exprimé leur gratitude pour la contribution d’Andy Rourke à la musique et à la culture populaire.

Malgré les différends et les tensions qui ont marqué la fin des Smiths, la musique du groupe continue d’inspirer des générations de fans et de musiciens. Andy Rourke restera à jamais dans les mémoires comme l’un des plus grands bassistes de l’histoire de la musique, et son talent et sa gentillesse continueront d’inspirer les générations futures.