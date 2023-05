Mort Cause de Décès : Décès d’Andy Rourke, le bassiste des Smiths, à l’âge de 59 ans – Vidéo de la soirée gala

Nécrologie – Mort cause de décès.

GALA VIDEO – Andy Rourke, le bassiste des Smiths, est mort à l’âge de 59 ans

Andy Rourke, le bassiste du groupe britannique The Smiths, est décédé à l’âge de 59 ans. La nouvelle a été confirmée par son agent, Mark Adelman, qui a déclaré que Rourke était décédé paisiblement dans son sommeil à son domicile de Manchester, en Angleterre.

La carrière d’Andy Rourke

Né à Manchester en 1964, Rourke a commencé à jouer de la basse dans les années 1970. Il a rejoint les Smiths en 1982, après que le chanteur Morrissey et le guitariste Johnny Marr l’aient recruté pour remplacer leur bassiste précédent.

Rourke a fait partie du groupe pendant toute sa durée de vie, jusqu’à sa séparation en 1987. Il a joué sur tous les albums des Smiths, y compris leur premier album éponyme, ainsi que sur des chansons célèbres comme “This Charming Man” et “How Soon Is Now?”.

Après la séparation des Smiths, Rourke a travaillé avec plusieurs autres groupes et artistes, notamment The Pretenders, Ian Brown et Morrissey en solo. Il a également sorti de la musique sous son propre nom, notamment l’album “Worlds Collide” en 1997.

L’héritage des Smiths

Les Smiths sont souvent considérés comme l’un des groupes les plus influents de l’histoire de la musique britannique. Le groupe a été actif pendant seulement cinq ans, mais a réussi à produire une série d’albums et de singles qui ont marqué leur époque.

Le style unique des Smiths, qui combinait les paroles poétiques et mélancoliques de Morrissey avec le jeu de guitare innovant de Marr, a influencé de nombreux artistes depuis leur séparation. Le groupe est également connu pour son engagement politique et social, en particulier sur les questions de sexe, de genre et d’identité.

Les réactions à la mort d’Andy Rourke

La mort d’Andy Rourke a suscité de nombreuses réactions de la part de fans et d’artistes du monde entier. Sur les réseaux sociaux, de nombreuses personnalités de la musique ont rendu hommage à Rourke et ont exprimé leur chagrin.

L’un des hommages les plus émouvants est venu de Johnny Marr, qui a écrit sur Twitter : “Andy Rourke était un ami cher et un musicien incroyable. Je suis fier d’avoir joué avec lui dans les Smiths. Mes pensées vont à sa famille et à ses amis.”

D’autres artistes ont également rendu hommage à Rourke, notamment le musicien et DJ Peter Hook, qui a écrit sur Twitter : “C’est tellement triste d’apprendre la mort d’Andy Rourke. Un musicien incroyable et un homme charmant.”

Conclusion

La mort d’Andy Rourke est une perte pour la musique britannique et pour les fans des Smiths du monde entier. Rourke était un musicien talentueux et un ami cher pour de nombreuses personnes, et sa contribution à la musique restera à jamais dans les annales.

Les Smiths continueront d’être une influence majeure sur la musique britannique et mondiale, et la mémoire d’Andy Rourke sera honorée par ceux qui l’ont connu et aimé.