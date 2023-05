Mort Cause de Décès : Décès d’Andy Rourke, le bassiste des Smiths, à l’âge de 59 ans

Nécrologie – Mort cause de décès.

Le monde de la musique est en deuil avec la perte d’Andy Rourke, le bassiste du groupe de rock anglais The Smiths. Âgé seulement de 59 ans, Rourke a succombé à un cancer du pancréas, selon une annonce faite par Johnny Marr, l’ex-guitariste du groupe emblématique du rock indépendant anglais des années 1980. « C’est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès d’Andy Rourke après une longue maladie, un cancer du pancréas », écrit Johnny Marr sur son compte Twitter, lié à son site Internet officiel.

Originaire de Manchester, le groupe The Smiths s’est formé en 1982 et a connu un grand succès avec son album « The Queen is Dead », sorti en 1986. L’album a été réédité en 2017, dans un luxueux coffret de 3 CD et d’un DVD. Cependant, le groupe s’est séparé en 1987, laissant derrière lui une amitié solide entre Rourke et Marr.

Malheureusement, Rourke a été confronté à des difficultés financières et à une addiction à l’héroïne. Avec le batteur Mike Joyce, ils ont poursuivi Johnny Marr et le chanteur et parolier Morrissey dans un litige sur la répartition de leurs droits d’auteur. Finalement, un accord a été conclu, et leur amitié a survécu à cette période difficile.

Morrissey, quant à lui, a pris un virage réactionnaire et a adopté un discours de plus en plus controversé au fil des ans. Il s’est notamment produit en 2019 dans une émission américaine avec un badge d’un parti d’extrême droite britannique. Il a également été virulent envers ses anciens camarades, avant d’adopter un ton plus conciliant dans son autobiographie publiée en 2013.

Au-delà de leurs différences, les membres de The Smiths ont marqué l’histoire de la musique. Andy Rourke était un musicien talentueux, dont le jeu de basse unique a contribué à créer le son si caractéristique du groupe. Il restera dans les mémoires de tous ceux qui ont connu sa gentillesse et sa beauté d’âme.

Le monde de la musique a perdu l’un de ses talents les plus précieux, mais l’héritage de The Smiths et d’Andy Rourke perdurera. Les fans continueront à écouter leur musique légendaire, et à se souvenir de l’impact qu’ils ont eu sur la scène musicale britannique et internationale.