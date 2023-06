Mort Cause de Décès : Décès d’Ansoumane Camara, ancien fonctionnaire international: Nécrologie

Nécrologie – Mort cause de décès.

Le décès d’Ansoumane Camara : Un grand homme au service de son village et de son pays

Ansoumane Camara, un ancien fonctionnaire international des Nations unies, est décédé le dimanche 4 juin à Conakry des suites d’un arrêt cardiaque. Né en 1940 à Moribayah, il avait travaillé à l’ONU à Genève pendant plus de 30 ans. Il a également été président de l’Amicale des Ressortissants de Guinée vivant en Suisse, en France et en Allemagne pendant plus de 20 ans.

Mais c’est surtout en tant qu’acteur majeur du rayonnement de son village natal que Ansoumane Camara s’est illustré. Il a notamment doté le village d’une adduction d’eau et a participé activement à son électrification, faisant de Moribayah l’un des tout premiers villages de Guinée à bénéficier de tels avantages.

Ansoumane Camara avait un amour fou pour son pays et pour son village natal en particulier. Malgré une carrière de diplomate chevronné, il s’est toujours mis à la disposition des Guinéens, quelle que soit leur origine ou leur ethnie. Intellectuel hors pair, humble et disponible, il maîtrisait parfaitement l’histoire de son pays et de sa communauté. Sa disparition est une perte pour la Guinée, qui perd l’un de ses meilleurs fils.

La levée du corps d’Ansoumane Camara est prévue ce vendredi à l’hôpital d’Amitié Sino-guinéen à 8 heures, suivie de l’inhumation le même jour après la prière de 14 heures, après un symposium à sa mémoire dans son village natal de Moribayah.