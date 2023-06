Mort Cause de Décès : Décès de Aganze 1er dans sa résidence à Kinshasa.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Aganze 1er : le chanteur congolais est mort

Une légende de la musique culturelle Shi s’éteint à Kinshasa. Il s’agit du vétéran Aganze 1er.

Aganze 1er dépose définitivement le micro

Le monde de la musique culturelle de la communauté Shi en République démocratique du Congo est en deuil suite au décès de l’emblématique figure, Aganze 1er. Ce célèbre artiste, considéré comme une icône de la communauté Bushi-Buhavu et un fervent défenseur des valeurs traditionnelles Shi, est décédé à l’âge de 68 ans dans sa résidence à Kinshasa. Originaire de la région du Kivu, Aganze 1er a laissé une empreinte indélébile dans le domaine de la musique folklorique.

Né en 1955 à Bukavu, Aganze 1er a consacré plus de 50 ans de sa vie à la musique. C’est dans les années 70 qu’il a commencé à se forger une réputation au sein de sa communauté grâce à ses compositions remarquables. Parmi celles-ci, la chanson Ndjonga a marqué les esprits et est devenue un véritable hymne pour la communauté Shi. Aganze 1er a su captiver les foules avec sa voix puissante et son talent exceptionnel pour jouer de nombreux instruments traditionnels.

Au-delà de sa carrière musicale, Aganze 1er était également un fervent défenseur des valeurs traditionnelles Shi. Il a toujours veillé à préserver et promouvoir la richesse culturelle de sa communauté à travers sa musique. Son engagement s’est reflété dans son rôle de vice-président national du Regroupement des musiciens folkloriques du Congo (REMUFOLK), où il a contribué à faire connaître et apprécier la musique traditionnelle congolaise à un public plus large.

La disparition d’Aganze 1er laisse un grand vide dans le paysage musical congolais et au sein de la communauté Shi. Ses mélodies et ses paroles empreintes de sagesse ont touché le cœur de nombreux auditeurs, et sa musique restera à jamais gravée dans les mémoires. En tant que protecteur des valeurs traditionnelles, il a transmis son héritage culturel à travers ses chansons, préservant ainsi l’identité et la fierté de sa communauté.

Aganze 1er était également un père de famille, laissant derrière lui 18 enfants qui perpétueront son héritage musical et sa passion pour la culture Shi. Sa musique a transcendé les générations et continuera d’inspirer les futurs artistes à embrasser leurs racines et à célébrer la diversité culturelle du Congo.