Mort Cause de Décès : Décès de Barry Bethell : Slimfast, déchu, meurt à 80 ans après avoir été incarcéré pour agression sexuelle sur une jeune fille

Une chute spectaculaire

Le célèbre DJ Barry Bethell, également connu sous le nom de “le roi du régime” pour ses publicités pour Slimfast dans les années 1990, est décédé à l’âge de 80 ans en prison.

Bethell a travaillé sur diverses stations de radio, notamment BBC Radio Kent et KMFM et a également fait des apparitions à la télévision, notamment dans l’émission “After They Were Famous” en 2002. Cependant, sa vie dans le show-business s’est effondrée en 2012 lorsqu’il a été condamné à quatre ans de prison pour agression sexuelle sur une jeune fille.

Les accusations

Bethell a attiré sa victime, âgée de moins de 13 ans, chez lui avec la promesse qu’il pourrait l’aider à percer dans l’industrie. Il lui a fait des cadeaux et des promesses, avant de la maltraiter sexuellement. Il a été reconnu coupable d’avoir abusé de la jeune fille entre 2004 et 2008 et a été accusé de trois chefs d’accusation d’avoir pris des photos indécentes d’un enfant. Il a également concédé huit autres infractions, dont sept pour avoir pris des photos indécentes d’enfants et une pour possession d’images indécentes téléchargées sur Internet.

La condamnation

Lors de sa condamnation, la juge Adele Williams a déclaré: “Je suis d’avis que vous avez fait cela pour vos propres raisons sexuelles.” Bethell a été emprisonné pour quatre ans, mais est décédé en prison.

Cette triste nouvelle met fin à la vie tumultueuse de Barry Bethell, qui a connu les sommets de la célébrité avant de chuter tragiquement en raison de ses actes répréhensibles. Sa mort rappelle également que les crimes sexuels sur mineurs sont des actes odieux qui ont des conséquences dévastatrices pour les victimes et leurs familles.