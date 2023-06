Mort Cause de Décès : Décès de Cormac McCarthy, écrivain et lauréat du prix Pulitzer, à l’âge de 89 ans – rts.ch en français

Nécrologie – Mort cause de décès.

L’écrivain américain Cormac McCarthy décède à l’âge de 89 ans

L’écrivain américain Cormac McCarthy est décédé mardi à l’âge de 89 ans de causes naturelles, a annoncé son éditeur. Connu pour ses romans emblématiques tels que “De si jolis chevaux” ou “La route”, McCarthy a rencontré le succès sur le tard, en partie grâce à Hollywood qui s’est emparé de ses sombres et cruelles histoires de “Far West”.

Un succès tardif

Cormac McCarthy a été décrit comme “le meilleur écrivain américain à ne pas être célèbre”, mais a réussi à se faire un nom grâce à ses romans emblématiques. “De si jolis chevaux” a été porté à l’écran en 2000 avec Matt Damon, puis “Non, ce pays n’est pas pour le vieil homme”, des frères Coen, a décroché quatre Oscars en 2008.

L’année précédente, Cormac McCarthy a obtenu le prestigieux prix Pulitzer pour “La route” (2006), récit d’une errance d’un père et d’un fils dans un pays ravagé par un cataclysme d’origine inconnue. La “papesse” américaine du petit écran Oprah Winfrey a sélectionné ce livre parmi les plus importants de l’année et l’œuvre a rapidement été adaptée au grand écran.

Un écrivain exigeant et intègre

Cormac McCarthy était un écrivain exigeant et intègre. Ses descriptions crues des déviances humaines lui ont rapidement valu un cercle d’admirateurs fidèle mais restreint. Reclus et détaché des contraintes matérielles – il a longtemps vécu dans des motels miteux -, Cormac McCarthy n’a accordé qu’une poignée d’entretiens dans sa vie.

Avec la disparition de Cormac McCarthy, le monde littéraire perd l’un de ses grands auteurs, dont les romans ont marqué des générations de lecteurs et ont été adaptés avec succès au cinéma.

afp/asch