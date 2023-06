Mort Cause de Décès : Décès de Cormac McCarthy, l’écrivain américain, à l’âge de 89 ans.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Le grand écrivain américain Cormac McCarthy

Cormac McCarthy est un écrivain américain né en 1933 à Providence, dans l’État de Rhode Island. Il est connu pour ses romans emblématiques tels que “De si jolis chevaux” ou “La route”, qui lui ont valu de nombreux prix littéraires.

McCarthy a grandi dans le Tennessee et a étudié à l’Université du Tennessee, où il a obtenu une maîtrise en lettres en 1959. Il a commencé sa carrière d’écrivain en publiant des nouvelles dans des magazines littéraires tels que “The Southern Review” et “The Paris Review”.

C’est en 1965 que McCarthy publie son premier roman, “The Orchard Keeper”, qui est bien accueilli par la critique. Mais c’est avec la publication de “De si jolis chevaux” en 1992 que McCarthy connaît le succès auprès du grand public. Le roman raconte l’histoire de deux jeunes cow-boys qui partent à la recherche de chevaux sauvages à travers le Texas et le Mexique. “De si jolis chevaux” est le premier livre de la trilogie de la frontière, suivie de “Le grand passage” et “Des villes dans la plaine”.

En 2006, McCarthy publie “La route”, un roman post-apocalyptique qui raconte l’histoire d’un père et de son fils qui voyagent à travers un paysage dévasté par une catastrophe inconnue. Le livre remporte le Prix Pulitzer de la fiction en 2007. “La route” est considéré comme l’un des meilleurs romans de McCarthy, et a été adapté au cinéma en 2009.

McCarthy est également connu pour son style d’écriture unique, caractérisé par des phrases courtes et des descriptions précises et poétiques. Il utilise souvent des thèmes tels que la violence, la mort et la nature sauvage dans ses œuvres.

En dehors de l’écriture, McCarthy est également un passionné de sciences naturelles et a publié plusieurs articles scientifiques sur des sujets tels que la faune et la flore du sud-ouest américain.

En conclusion, Cormac McCarthy est un écrivain américain de renommée mondiale, dont les romans emblématiques ont marqué la littérature contemporaine. Son style d’écriture unique et son intérêt pour la nature sauvage en font l’un des écrivains les plus influents de notre époque.