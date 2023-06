Mort Cause de Décès : Décès de Daniel Sabot, ancien adjoint au maire de Saint-Étienne.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Adjoint au maire de Saint-Étienne, Daniel Sabot est décédé à l’âge de 73 ans

Le 9 juin dernier, Daniel Sabot, adjoint au maire de Saint-Étienne sous le mandat de Maurice Vincent, est décédé à l’âge de 73 ans. Cette triste nouvelle a été annoncée par le maire actuel de la ville, Gaël Perdriau, qui a salué la mémoire de cet homme engagé et passionné par sa ville.

Une vie dédiée à sa ville

Originaire de Saint-Étienne, Daniel Sabot a consacré une grande partie de sa vie à sa ville. Élu conseiller municipal en 1983, il a été adjoint au maire en charge de l’urbanisme et de l’aménagement de 2008 à 2014, sous le mandat de Maurice Vincent.

Durant ces années, il a travaillé sur de nombreux projets importants pour la ville, tels que la rénovation de la place Chavanelle, la création du quartier de la Terrasse ou encore la réalisation du tramway stéphanois. Il a également été très impliqué dans la mise en place de la candidature de Saint-Étienne au titre de Capitale européenne de la culture en 2013.

L’hommage de ses collègues et amis

À l’annonce de son décès, de nombreux élus et personnalités locales ont rendu hommage à Daniel Sabot. Gaël Perdriau, le maire de Saint-Étienne, a salué un homme « qui a consacré sa vie à la ville de Saint-Étienne ». Il a également souligné son engagement pour le développement de la ville et son amour pour ses habitants.

De son côté, Maurice Vincent a salué la mémoire d’un ami et d’un collaborateur précieux. Il a rappelé leur travail commun sur de nombreux projets, ainsi que leur amitié qui a perduré après leur départ de la vie politique.

Un homme engagé et passionné

Au-delà de son engagement politique, Daniel Sabot était un homme passionné par sa ville et ses habitants. Il était reconnu pour sa grande disponibilité et son écoute envers les citoyens. Il a également été très impliqué dans de nombreuses associations locales, notamment dans le domaine culturel.

Son engagement pour Saint-Étienne a été salué par de nombreuses personnalités locales, qui ont souligné sa générosité et son dévouement pour sa ville. Sa disparition laisse un grand vide dans la vie politique et citoyenne de Saint-Étienne.

L’héritage de Daniel Sabot

Malgré son départ, l’héritage de Daniel Sabot reste présent dans la ville de Saint-Étienne. Les projets qu’il a portés ont contribué à moderniser et dynamiser la ville, tout en préservant son patrimoine et son identité. Son engagement pour la culture et les associations a également laissé une empreinte forte dans la vie locale.

Aujourd’hui, la ville de Saint-Étienne rend hommage à cet homme qui a consacré sa vie à sa ville et à ses habitants. Sa mémoire restera présente dans la ville qu’il a tant aimée et servie.