Mort Cause de Décès : Décès de Denis Paupe annoncé dans la Nécrologie.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Denis Paupe : un hommage à un homme aimé

Une vie bien remplie Denis Paupe a dû faire face à la maladie qui l’a emporté alors qu’il était au centre de soins de suite et de réadaptation de Montbéliard le 12 juin, à l’aube de ses 76 ans. Denis Paupe voit le jour, le 25 juin 1947 à Saint-Hippolyte, quatrième d’une fratrie de six enfants. Après sa scolarité jusqu’à l’âge de 13 ans, il commence sa vie professionnelle en tant que débardeur. Puis il a deux activités en Suisse et termine sa carrière chez Facel à Saint-Hippolyte, jusqu’à sa retraite en 2008. Un homme de famille et d’amis Denis Paupe épouse Mimi en 1991, elle était déjà la maman d’un enfant, Steve. Denis Paupe aimait se retrouver en famille et avec ses nombreux amis pour partager des parties de pétanque et de cartes. Un dernier adieu La cérémonie religieuse a été célébrée jeudi 15 juin à 14 h 30 à l’église de Glère.

