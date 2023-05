Mort Cause de Décès : Décès de Didier Mené dans le monde du Rugby/Actualités

Nécrologie – Mort cause de décès.

Didier Mené, l’ancien arbitre du rugby français, est décédé à l’âge de 59 ans

Une triste nouvelle pour le monde du rugby

La communauté du rugby est en deuil après la nouvelle du décès de Didier Mené, ancien arbitre et membre du comité directeur de la Fédération Française de Rugby. Il est décédé à l’âge de 59 ans des suites d’une crise cardiaque. Cette perte a été ressentie par tous ceux qui ont travaillé avec lui et l’ont connu.

Un arbitre talentueux et respecté

Didier Mené était un arbitre accompli, ayant officié dans de nombreux matchs de rugby de haut niveau entre 2009 et 2016. Il a été retenu à trois reprises pour arbitrer une finale de championnat, ce qui témoigne de sa compétence et de son professionnalisme. Il a également été un membre actif du comité directeur de la FFR après avoir pris sa retraite d’arbitre.

Un mentor pour une génération d’arbitres

Didier Mené a été une source d’inspiration pour une génération d’arbitres. Il a travaillé avec diligence pour développer l’arbitrage français et international et a été reconnu pour sa contribution considérable à ce domaine. Il a également été un compagnon de route pour de nombreux arbitres et a été respecté pour son dévouement et son soutien.

Un hommage unanime

La communauté du rugby a exprimé sa tristesse et son chagrin suite au décès de Didier Mené. La Fédération Française de Rugby a publié un communiqué saluant sa contribution remarquable à l’arbitrage et exprimant sa profonde tristesse pour cette perte. Le directeur technique national de l’arbitrage, Franck Maciello, a également rendu hommage à Didier Mené en le qualifiant de source d’inspiration pour toute une génération d’arbitres.

Conclusion

La mort de Didier Mené est une perte considérable pour la communauté du rugby. Il était un arbitre talentueux et respecté, et son travail a contribué à développer l’arbitrage français et international. Il a été un mentor pour de nombreux arbitres et a été respecté et apprécié pour son dévouement et son soutien. Sa contribution remarquable à l’arbitrage restera à jamais dans les mémoires, et il manquera certainement à tous ceux qui l’ont connu.