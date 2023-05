Mort Cause de Décès : Décès de Didier Mené : un carnet noir.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Didier Mené, ancien patron des arbitres et ex-membre du comité directeur de la FFR, est décédé vendredi à l’âge de 59 ans.

La communauté du rugby français a été choquée et attristée d’apprendre la mort de Didier Mené, ancien patron des arbitres et ex-membre du comité directeur de la Fédération française de rugby (FFR). Mené est décédé vendredi à l’âge de 59 ans.

Une carrière impressionnante

Didier Mené a consacré sa vie au rugby et a occupé plusieurs postes importants dans le monde du rugby français. Il a commencé sa carrière comme arbitre en 1984 et a rapidement gravi les échelons pour devenir arbitre international en 1990. Pendant sa carrière d’arbitre, il a dirigé de nombreux matchs de haut niveau, y compris des matchs de la Coupe du monde de rugby.

En 2000, Mené a été nommé directeur national des arbitres de la FFR, un poste qu’il a occupé pendant 10 ans. Pendant cette période, il a travaillé dur pour professionnaliser l’arbitrage en France et a mis en place de nombreux programmes de formation pour les arbitres de tous niveaux.

En 2012, Mené a été élu au comité directeur de la FFR et a occupé ce poste jusqu’en 2016. Pendant son mandat, il a travaillé sur de nombreux projets importants pour le rugby français, y compris la réforme du système de formation des joueurs et l’amélioration de la gouvernance de la FFR.

Un homme respecté et apprécié

Didier Mené était connu pour son dévouement envers le rugby et pour sa capacité à travailler dur pour atteindre ses objectifs. Il était également respecté pour son intégrité et sa capacité à prendre des décisions difficiles.

De nombreux membres de la communauté du rugby français ont rendu hommage à Mené après sa mort. Bernard Laporte, le président de la FFR, a déclaré que Mené était un “grand homme” et que sa mort était une perte pour le rugby français.

Les arbitres français ont également rendu hommage à Mené, en soulignant l’importance de son travail pour professionnaliser l’arbitrage en France. Ils ont également noté que Mené était un mentor et un ami pour de nombreux arbitres, et qu’il manquerait beaucoup à la communauté de l’arbitrage.

Un héritage durable

Bien que la mort de Didier Mené soit une perte tragique pour la communauté du rugby français, son héritage durera longtemps. Les programmes de formation qu’il a mis en place pour les arbitres continuent de produire des arbitres de haut niveau, et ses projets pour améliorer la gouvernance de la FFR ont jeté les bases d’une Fédération plus forte et plus transparente.

En fin de compte, Didier Mené restera dans les mémoires comme un homme qui a consacré sa vie au rugby et qui a travaillé dur pour améliorer le sport qu’il aimait tant. Sa passion, son dévouement et son intégrité continueront d’inspirer les joueurs, les dirigeants et les arbitres du rugby français pendant de nombreuses années à venir.